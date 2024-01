Abierta la inscripción para el desfile de Carnaval en Ponferrada

Desfile de carnaval en Ponferrada 2023. / QUINITO

Ponferrada ya conoce la fecha del desfile de Carnaval para este 2024, que se celebrará el martes 13 de febrero, día en el que tendrá lugar también el concurso de disfraces. De esta forma, desde el Ayuntamiento de la capital berciana ya han publicado las bases para todo aquel que quiera participar.

El desfile comenzará a las 17:30 horas, desde la confluencia de la avenida de Portugal y La Cemba y transcurrirá por la glorieta del Caballero Templario, el Puente Nuevo del Ferrocarril, la avenida Valdés, Camino de Santiago, plaza Lazúrtegui, La Puebla, General Vives, glorieta de la Carrasca, calle Ancha, con finalización en la plaza del Ayuntamiento.

Bases del concurso de disfraces de Carnaval 2024

Participantes

Podrán participar todas aquellas personas y grupos que se hayan inscrito previamente y vayan disfrazados. En el caso de participación de menores de edad deberán adjuntar con la solicitud de inscripción autorización expresa del padre, madre o tutor/a legal, según Anexo II de estas bases. También podrán participar en el desfile, pero no percibirán ningún tipo de premio o ayuda, los grupos que hayan participado en el Carnaval Infantil, organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Ponferrada. Cada participante o grupo participante llevará durante el desfile, en lugar bien visible, un cartel en el que figure el número correspondiente al orden de participación, que les comunicará la organización, así como el nombre o denominación con que se hayan inscrito. Los participantes se responsabilizarán del adecuado cumplimiento de estas bases y de la realización de los trámites, permisos, medidas preventivas o de cualquier otra índole que pudieran ser necesarias para su participación en la actividad, eximiendo al Ayuntamiento de Ponferrada de cualquier responsabilidad por su incumplimiento u omisión.

Categorías y premios

Los inscritos se integrarán en la categoría que les corresponda de entre las siguientes, para poder acceder a los premios que se indican:

Grupos de más de 25 personas

• Primer Premio………………………………………….. 1000 euros

• Segundo premio………………………………………. 800 euros

• Tercer premio…………………………………………… 600 euros

• Accésit………………………. ………………………….. 150 euros

El accésit está destinado a entidades de ámbito social que participen en el desfile y no hayan obtenido premio. Grupos entre 15 y 25 personas

• Primer premio………………………………………….. 500 euros

• Segundo premio………………………………………. 450 euros

• Tercer Premio…………………………………………… 350 euros Grupos entre 6 y 14 personas

• Primer premio………………………………………….. 250 euros

• Segundo premio……………………………………… 200 euros Grupos entre 3 y 5 personas

• Único premio……………………………………………. 120 euros Parejas

• Único premio……………………………………………. 100 euros Individuales

• Único premio……………………………………………… 80 euros Premio a la mejor carroza

• Único premio……………………………………………… 250 euros

Este premio podrá, en su caso, acumularse al premio obtenido por un grupo participante. Es imprescindible que la carroza esté ambientada con la misma temática que el grupo.

La dotación presupuestaria total para premios y ayudas (para equipos de sonido) asciende a 7.010,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 338.481 (o la que resulte equivalente en caso

de modificación de la estructura presupuestaria del Área), quedando condicionada su concesión a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión. En caso de que la suma total de premios y ayudas para equipos de sonido resultara superior al crédito disponible, la cuantía de estas últimas se reduciría proporcionalmente para ajustarlas a dicha

cantidad.

Inscripción

La inscripción de los participantes deberá realizarse mediante la presentación en el Registro del Ayuntamiento de Ponferrada o a través de la Sede Electrónica, dirigido al Área Fiestas de la siguiente documentación: “Ficha de Inscripción y Declaración Responsable” acompañado de la fotocopia del DNI de la persona que represente al grupo y, en caso de participación de menores de edad, de la correspondiente “Autorización Menores de Edad”.

El plazo de inscripción queda abierto desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finaliza el jueves 1 de febrero de 2.024 a las 14:00 horas.

Horario y recorrido

La concentración de los participantes se realizará en las inmediaciones del Auditorio Municipal, teniendo que estar preparados a las 17.00 h. para su evaluación inicial. Aquellos participantes que

no cumplan este requisito serán penalizados por el jurado, pudiendo ser excluidos del desfile.

El desfile comenzará a las 17:30 horas, desde la confluencia de la Avda. de Portugal y C/ La Cemba y transcurrirá Avda. de Portugal, Glorieta del Caballero Templario, Puente Nuevo del Ferrocarril, Avda. Valdés, Camino de Santiago, Pza. Lazúrtegui, Avda. La Puebla, Avda. General Vives, Glorieta de la Carrasca, C/ Ancha, con finalización en la Plaza del Ayuntamiento.

Carnaval infantil

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Ponferrada convoca, mediante procedimiento de tramitación anticipada, el Carnaval Infantil 2024, que organiza en colaboración con las AMPAS de los colegios participantes y tendrá lugar el domingo 11 de febrero de 2024, con arreglo a los siguientes apartados.

Participantes

Pueden participar todos los Centros de Educación Primaria del municipio de Ponferrada, a través de su Ampa. Cada Ampa puede inscribir a tantos alumnos como desee, así como a sus padres o tutores. La Ampas se responsabilizarán del adecuado cumplimiento de estas bases y de la realización de los trámites, permisos, medidas preventivas o de cualquier otra índole que pudieran ser necesarias para su participación en la actividad, eximiendo al Ayuntamiento de Ponferrada de cualquier responsabilidad por su incumplimiento u omisión.

Inscripción

La inscripción de los centros participantes deberá realizarse mediante la presentación de la “Ficha de Inscripción” y de la “Declaración Responsable” en el Registro del Ayuntamiento de Ponferrada o en cualquiera de los señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dicha documentación también puede presentarse electrónicamente a través de la Carpeta Local de Información Ciudadana, para lo cual el interesado debe darse de alta en la página web https://clic.ponferrada.org, y disponer de certificado digital. El plazo de inscripción finaliza el 29 de enero de 2024.

Horario y recorrido

La concentración de participantes y charangas se realizará a las 15:30 h. en la parte posterior del Pabellón Municipal del Toralín, para dirigirse a las 16:00 h. hacia la Avda. de Asturias, por la zona peatonal (situada entre el estadio Colomán Trabado y las pistas de tenis) y por el carril bici paralelo a la Avda. Ciudad Deportiva.

El desfile comenzará a las 16:00 h. y transcurrirá por Avda. de Asturias, Glorieta de la Libertad, C/ General Gómez Núñez, Avda. de Valdés, C/ Camino de Santiago, Plaza de Lazúrtegui, C/ General Gómez Núñez, Glorieta de la Libertad, Avda. de Asturias, para regresar a la zona de salida por el carril bici que discurre por la Avda. de Asturias y C/ Jose Luis Sáez.

Premios

El Ayuntamiento de Ponferrada premiará a todas las Ampas de los colegios participantes en función del número de alumnos que participen y de si utiliza equipo de sonido propio durante el desfile, según el siguiente baremo:

Menos de 50 alumnos: 6 € por alumno

De 50 a 100 alumnos: 300 €

Más de 100 alumnos: 450 €

Grupos con música propia 160 € más

En caso de que la suma total de todos los premios resultara superior al crédito disponible, estas cuantías se reducirían proporcionalmente para ajustarlas a dicha cantidad.

La dotación presupuestaria total para estos premios asciende a 7.411,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3371.481 (o la que resulte equivalente en caso de modificación de la estructura presupuestaria municipal), quedando condicionada su concesión a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

El premio se abonará con posterioridad al desarrollo de la actividad, mediante transferencia en cuenta bancaria.