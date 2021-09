El equipo de Gobierno presenta un plan de inversiones y gastos de 3.297.000 euros para Ponferrada

El acalde de Ponferrada, Olegario Ramón, entre la concejal de Hacienda, Mabel Fernández (i), y la edil de Infraestructuras, Carmen Doel (d). / EBD

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada ha presentado este lunes la que será, en la comisión de Hacienda que se celebrará el martes, su propuesta de gasto para los 3.297.000 euros de los que dispone la corporación en calidad de remanentes (la mitad de ellos, la otra va a abonar deuda) del ejercicio 2020, es decir: el dinero no gastado del presupuesto anterior.

Un 34,15 por ciento de se gasto será para cubrir la aportación que el Ayuntamiento de Ponferrada tiene que hacer de cara a pagar la deuda contraída por el Consorcio provincial de gestión de residuos (Gersul). Son 1.418.000 euros, cifra adelantada por el alcalde la semana pasada cuando anunció la fecha del Pleno Extraordinario en el que se debatirá una propuesta de tres de los partidos de la oposición y el concejal no adscrito sobre reducción de tasas e impuestos.

Casi un tercio de los remanentes, el 32,15 por ciento, irá a reparar calles y aceras. Olegario Ramón no ha listado qué viales serán los que se arreglen. Lo que sí ha adelantado el regidor de la capital del Bierzo es que se buscará actuar por zonas, acometiendo obras en varias calles aledañas a la vez.

El resto del dinero irá tendrá destinos diversos. Según ha explicado la concejal de Hacienda, Mabel Fernández, el Ayuntamiento tiene la obligación legal de adquirir una acción de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y se dedicará dinero de los remanentes a ello. También se tiene que abonar a la empresa concesionaria de la ORA una compensación de 180.000 euros en base a la pérdida de beneficios que le supuso la suspensión del servicio durante el año 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.

Un proyecto de reforma de las viviendas de los maestros de los colegios Navaliegos y Campo de la Cruz para convertirlas en viviendas sociales supondrá, de aprobarse la propuesta del equipo de Gobierno, un gasto de 160.000 euros. Desde el Ayuntamiento, han explicado que todavía no se puede saber qué número de viviendas se habilitarán.

Desde el equipo de Gobierno ponferradino, se propondrá también dedicar 63.000 euros a labores arqueológicas en la Fortaleza Templaria y 290.000 a distintas remodelaciones y obras en instalaciones deportivas, como son la mejora de las cubiertas de las piscinas climatizadas de arriba o la construcción de una cubierta para las pistas de tenis y pádel.

Para los servicios de limpieza y basuras, se adquirirá una nueva baldeadora y un camión 4×4 destinado, por tamaño y tracción, a la recogida de residuos en las zonas rurales del municipio. También se quiere presupuestar la eliminación de pozos negros y mejoras en el alumbrado de los pueblos.

Un gasto “imprescindible”

La concejal de Hacienda, Mabel Fernández, y el alcalde de la ciudad, Olegario Ramón, han calificado estas inversiones de “imprescindibles”. Para el regidor, la oposición debería apoyar esta propuesta “buena para la ciudadanía”. Ramón ha asegurado que en conversaciones con el líder del PP en Ponferrada, Marco Morala, al respecto de la deuda de Gersul, ha entendido que “estarían en el apoyo”.

Preguntado por si se ha consensuado esta lista de inversiones con los partidos que no conforman el equipo de Gobierno, desde el equipo de Gobierno han asegurado tener “voluntad de consensuar” pero que no han percibido “un mínimo gesto” por parte de los partidos de la oposición, ha dicho Ramón en referencia a PP, Ciudadanos y USE Bierzo. Para el alcalde, la actitud de la oposición es la de “poner palos en las ruedas” y ha vuelto a reprochar el abandono del Pleno sobre el estado del municipio de esos tres grupos y la no asistencia, ha asegurado, de PP y Cs a las conversaciones que se llevaron a cabo para diseñar el Plan Estratégico.

Esta propuesta de gasto e inversión de los remanentes de tesorería del ejercicio 2020 será llevada al próximo Pleno ordinario de la corporación municipal ponferradina, previsiblemente el día 24 de septiembre.