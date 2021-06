Investigado en Corullón por conducir sin carné, chocar con un poste de la luz, denunciar el robo de su coche, carecer de seguro y tener la ITV caducada

Fotografía de archivo de la guardia civil. / EBD

La Guardia Civil investiga a una persona por conducir un turismo careciendo de permiso de conducción, causar daños en el alumbrado público tras colisionar contra un poste de la luz y denunciar falsamente la sustracción de su vehículo. Además, el vehículo carecía de seguro obligatorio y tenía la ITV caducada.

Los hechos ocurrieron a mediados del mes de diciembre del año pasado, cuando la Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de León, tuvo conocimiento de que en la travesía de la localidad de Horta, había ocurrido un accidente de circulación consistente en salida de vía de un vehículo y posterior colisión del mismo contra un poste-farola de alumbrado público que resultó derribado y contra un contenedor de residuos sólidos urbanos que se encontraba también ubicado en dicho lugar y que quedó totalmente inservible, ambos propiedad del Ayuntamiento de Corullón.

El vehículo accidentado, propiedad del investigado, fue abandonado por el mismo en el lugar del siniestro; a su vez, el poste derribado contra el que había colisionado su vehículo quedó tendido sobre la calzada ocupando y obstaculizando uno de los dos carriles de la carretera, creando con ello, hasta que pudo ser retirado por agentes de la Guardia Civil junto con varios vecinos de la zona, peligro para la integridad física del resto de usuarios de la vía.

Al día siguiente, el investigado acudió al Puesto de la Guardia Civil de Villafranca del Bierzo, donde denunció la sustracción de su vehículo, si bien durante la tarde del mismo día de la ocurrencia del siniestro vial ya había adelantado y denunciado dicha sustracción por vía telefónica mediante llamada realizada a la Central Operativa de Servicios (C.O.S.) de la Comandancia de la Guardia Civil de León; no obstante, todo indicaba que no hubo sustracción alguna y que el investigado había conducido su vehículo en el día de la ocurrencia de los hechos, haciéndolo además careciendo de permiso de conducción habilitante alguno para ello por no haberlo obtenido nunca.

De las investigaciones e instrucción de las correspondientes diligencias policiales, se hizo cargo el Grupo de Investigación y Análisis del Sector de Tráfico (G.I.A.T.) de la Guardia Civil de Castilla y León, con sede en León, con la colaboración del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ponferrada y el Puesto de la Guardia Civil de Villafranca del Bierzo (León).

Esta persona, como presunto responsable de la comisión de los supuestos delitos Contra la Seguridad Vial, de Simulación de Delito y/o Denuncia Falsa y de Daños, podría llegar a enfrentarse a penas de entre 3 meses a 3 años de prisión o con multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días.