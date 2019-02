Iria Pinheiro presenta no TLO Anatomía dunha serea

Iso é Anatomía dunha serea será a peza de Iria Pinheiro que veremos este venres, 22 de febreiro, no TLO ás 21 horas. Á protagonista, Iria Pinheiro, foille concedido a semana pasada o Premio Maruxa Villanueva do concello de Padrón por este traballo, pola súa valentía na reivindicación feminista abrindo, a través do teatro, o debate sobre a violencia obstétrica que ela mesma padeceu. A peza foi escrita por María Lado e Iria Pinheiro, dirixida por Xron no proxecto A Berberecheira do Grupo Chévere.

Anatomía dunha serea é unha peza de teatro documental construída sobre a memoria e a experiencia persoal da actriz Iria Pinheiro como muller, como nai e como vítima da violencia obstétrica. Trátase ademais dunha obra de teatro autobiográfica e con carácter testemuñal, pois a voz en primeira persoa da protagonista é tamén o testemuño directo de alguén que viviu os sucesos e acontecementos reais que se contan na obra. Un relato construído mentres a ferida segue aberta, porque as secuelas aínda non foron reparadas e o seu testemuño terá toda a visceralidade propia dun caso aberto.