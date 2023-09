Ismael Álvarez presenta el libro “que da a conocer la verdad”, ‘Escrito queda’

La tarde de este jueves ha tenido lugar la presentación de Escrito queda, el libro que acaba de publicar el exalcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, sobre el caso ‘Nevenka’. Acompañando a Álvarez en la mesa de presentación estaban sus “dos amigos”, el periodista Arcadi Espada, y el abogado y catedrático de derecho penal en la Universidad Complutense de Madrid, Luis Rodríguez. Además, han acudido decenas de personas que han llenado casi por completo la sala del Ponferrada Park, muchos de ellos portando sus ejemplares del libro para que fueran firmados por el autor.

Ismael Álvarez, que comienza hablando, cuenta cómo el pasado mes de marzo de 2021 le sonó el teléfono, y al otro lado de la línea estaba Espada, “uno de los grandes periodistas con su estilo propio e ingenio literario”. Éste quería que Álvarez le recibiera en Ponferrada, ya que “necesitaba conocer la verdad de un caso judicial que 20 años después se llevó a la pantalla con Netflix”.

“Arcadi siempre busca el mismo objetivo, conocer la verdad”, sostiene el autor del libro, a la vez que asegura que “en esta sociedad en la que vivimos, cuando triunfas en la vida tienes muchos adeptos, pero cuando estás abajo, te queda solo la familia y unos amigos, pero de la élite política y mediática desaparecen todos. Arcadi una vez que conoció la verdad, no dudó en ofrecerme su cercanía y me animó a que escribiera este libro”, señala Álvarez.

Por su parte, Rodríguez, quien en palabras del exalcalde de la capital berciana “escribió en el libro varias páginas muy esclarecedoras”, ha celebrado el “éxito” que tiene el escrito “no solo por lo que ha tenido de terapia para que él supere la frustración política, sino porque es un gran libro para que de una vez se conozca la verdad histórica, que es muy distinta de la verdad judicial”.

Sobre esta verdad judicial que menciona el abogado, asegura que “nos apoya la propia sentencia, que se reproduce al final del libro, y el voto particular del magistrado, que siguió más de cerca el caso porque era el magistrado ponente, que dijo que había que absolverle porque no había ningún delito”.

Por último, Rodríguez ha señalado que él también “tenía una espina clavada” y ha terminado asegurando que “en mi larga historia como abogado, de más de medio siglo, errores judiciales al final de los procedimientos solo he conocido tres. El más sangrante, el que más daño me ha hecho, ha sido este supuesto”. “Espero que la historia le dé la razón a Ismael y se reconozca que hubo un error judicial”, concluye el catedrático.

El último en hablar ha sido el periodista que ha ayudado a Ismael Álvarez a escribir Escrito queda. Espada asegura que hay algo en lo que discrepa con el abogado y es en “esa segmentación de la verdad, porque la verdad es una, es verdad que a veces está troceada y es obligación de los jueces, científicos, periodistas, políticos, etc., el ir suturando los trozos de esa verdad. La cuestión está muy clara, Ismael Álvarez acosó o no a Nevenka, y eso es un sí o un no“, señala.

“Tenemos una sentencia que dice que ese delito lo cometió, pero las sentencias a veces no tienen mayor fundamento. La primera condición de las sentencias es que se entiendan. Lo segundo, que la sentencia tenga un aparato lógico”, dice el periodista, mientras señala que lo que sucede con la sentencia que condenó a Ismael “es lamentable”. “Yo no digo que Ismael sea inocente o culpable de nada, lo que digo es que los fundamentos lógicos y fácticos de la sentencia solo llevan a la presunción de inocencia de Ismael”, concluye el periodista.

Fotografías de Quinito