La ronda final ha transcurrido con emoción ya que ha estado muy reñida. Finalmente Vladimir se ha situado por delante de Thomas aunque este último partía como favorito y Vladimir no obtuvo su mejor jornada ayer en las rondas clasificatorias. Únicamente cinco puntos les ha separado y Thomas ha tenido que conformarse con el segundo puesto en el podio aunque conserva la mejor puntuación en el circuito y tiene más posibilidades de proclamarse campeón en el general.

Toni Sánchez, el español que aspiraba a desbancar a sus contrincantes, se ha quedado una vez más a las puertas lo que casi le deja sin opciones en la final donde no solo tendría que obtener la máxima puntuación si no aspirar a que los favoritos no obtuvieran las puntuaciones a las que nos tienen acostumbrados.

Para finalizar el evento los saltadores han realizado saltos de exhibición espectaculares, en especial uno quintuple. Cinco saltadores B.A.S.E al mismo tiempo en el aire con los riesgos que ello conlleva. El primero de estas características que se realiza en Ponferrada. La concentración ha tenido que ser máxima y la coordinación entre los saltadores imprescindible para que cada uno realizara el tráfico de aterrizaje acordado y no se cruzasen en el aire provocando un accidente.

La organización afirma que con este segundo año consecutivo en el que el circuito BASE JUMP EWC pasa por Ponferrada consolida la parada y los competidores internacionales a su vez destacan el entorno espectacular que ofrece este enclave del Bierzo.