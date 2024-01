IU acusa al Ayuntamiento de Cacabelos de perder otro curso de formación y empleo

Gonzalo García, portavoz de IU en Cacabelos. / QUINITO

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cacabelos, Gonzalo García, denunció este martes “la falta de preocupación” del gobierno municipal del PSOE tras constatar que el municipio ha perdido un curso de formación y empleo de jardines de la Junta de Castilla y León presupuestado en 275.000 euros que habría beneficiado a 10 alumnos y dos o tres docentes durante un periodo de un año.

García señala que el motivo de la pérdida del curso es que el Ayuntamiento no subsanó en tiempo la baremación del proyecto y no presentó alegaciones a la denegación por parte de la Junta, que establecía que no cumplía con la puntuación mínima exigida.

Gonzalo García lamenta que “la falta de preocupación, dedicación y compromiso del PSOE en el Ayuntamiento de Cacabelos ha provocado la pérdida de esta importante subvención por segundo año”, añadiendo que Camponaraya y Carracedelo sí han conseguido acceder a los talleres de formación de la Junta.