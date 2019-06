IU apoyará la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Cacabelos

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Cacabelos. / N. Fernández

Izquierda Unida de Cacabelos ha anunciado este martes que apoyará la candidatura del PSOE a la Alcaldía. La asamblea ha decidido “por unanimidad” votar a favor de que Junior Rodríguez sea el nuevo alcalde de la villa del Cúa el sábado durante la sesión de investidura. Entienden que “el mandato del pueblo de Cacabelos es claro: quieren que gobierne la izquierda”, tras los comicios del 26 de mayo.

La formación de izquierdas subraya que “apoyaremos, como hemos dicho, la investidura” aunque advierte que “para cualquier acuerdo de Gobierno posterior, la condición sine qua non estará supeditada al acuerdo al que lleguen el PSOE y SxC”. O lo que es lo mismo, apoyarán a un alcalde socialista pero no formarán parte del gobierno si no hay el entendimiento que consideran “indispensable” con sus antiguos compañeros de corporación.

“El posicionamiento de nuestra formación es cerrar un acuerdo en bloque para dar estabilidad a un equipo de gobierno que tendrá que encarar un duro trabajo diario durante cuatro años y donde no puede haber ningún tipo de fisura en la que la derecha pueda regocijarse”, concluyen a través de un comunicado.