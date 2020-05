IU denuncia que la Diputación no ha gestionado las ayudas comedor en las zonas rurales

La portavoz provincial de IU, Inés Diago / EBD

Izquierda Unida León ha denunciado que la Diputación provincial no ha gestionado las ayudas comedor determinadas por la Junta como medida urgente para los menores beneficiarios de las mismas por razones económicas o de exclusión social. Desde la formación aseguran que, mientras que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes han realizado el reparto hace más de un mes, en el resto de casos, dependientes de Diputación, todavía no se han puesto en marcha.

La portavoz provincial de IU, Inés Diago, asegura que “tras dos meses de estado de alarma, en el que las familias en riesgo pueden sufrir una situación mucho mayor de vulnerabilidad ante la crisis laboral y económica que acompaña a esta pandemia, los centros y familias siguen esperando información tras un mes desde el contacto de los CEAS para realizar una valoración de los casos existentes, mientras en otras provincias ya disponen de dicha ayuda”.

Diago lamenta que “hay una visión tan urbana de la realidad, que parece que en las zonas rurales no hay problemas, no hay infancia, no hay personas en desempleo, no hay pérdida de actividad económica, no hay pequeñas tiendas cerradas, no hay autónomos en situación precaria… Por ello solicitamos a la Diputación que tome las riendas y cumpla con sus competencias”.