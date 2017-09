Izquierda Unida-Equpo de Castilla y León llevará a la Comisión de Sanidad una Proposición No de Ley (PNL) para que las comarcas de El Bierzo y Laciana, en la provincia de León, cuenten con una dotación adecuada de los profesionales para reducir los tiempos medios de espera de los procesos quirúrgicos no agudos y las puebas diagnósticas. En ese sentido, la Plataforma en defensa de la sanidad pública de la zona calcula que es necesaria la contratación de, al menos, 16 médicos, además de otro personal. Todo ello, demandan que sea con recursos propios de la sanidad pública y no a través de fórmulas privatizadores como conciertos con clínicas privadas.

El procurador de IU-Equo, José Sarrión, denunció hoy la situación “insostenible” de la sanidad pública en El Bierzo y Laciana, unas zonas que, por su especial orografía y demografía, han notado las políticas de recortes de la Junta. Expuso el caso del cierre de los consultorios rurales por falta de personal para cubrir las ausencia de los profesionales titulares en sus salidas de guardia, permisos reglamentarios y vacaciones.

Ante esta situación, Sarrión aseguró que los recortes en sanidad solo se revertirán con la movilización social y la lucha. Algo en lo que coincide con la Plataforma en defensa de la sanidad pública de la zona que tiene previsto continuar con sus protestas si no hay un “cambio espectacultar” en la Consejería de Sanidad, más allá de las inversiones “necesarias y programadas”. No en vano, uno de los portavoces de este movimiento, Benjamín Trancón, recordó que sigue adelante la convocatoria de la manifestación para el 30 de enero, en la que esperan acudan numerosos ciudadanos de otras provincias de la Comunidad.

El procurador de IU-Equo apuntó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la PNL está centrada en los problemas que tienen lugar en el norte de la provincia de León pero es una proposición extensible a otros territorios de la Comunidad. “Hay un deterioro permanente de la sanidad y lo más preocupante es que la Junta lo niega”, aseveró José Sarrión. Unos recortes que, a su juicio, son más patentes en El Bierzo y Laciana, una zona “muy singular” y que ha sufrido la crisis del carbón con especial virulencia. Ahora, precisó, se ven perjudicados con un deterioro de los servicios públicos.

La proposición del Grupo Parlamentario Mixto recoge que la demora media de las listas de espera quirúrgica en El Bierzo de prioridad 3 es la mayor de toda la Comunidad mientras que los tiempos para realizar pruebas diagnósticas y consultas médicas superan en algunos casos los 365 días.