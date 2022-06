IU reivindica la modernización del Canal Bajo del Bierzo

Imagen de archivo del Canal Bajo a su paso por Cuatrovientos. / Blogdelagua

La coordinadora comarcal de Izquierda Unida en el Bierzo, Agure Bilbao, reivindicó este martes la modernización del Canal Bajo del Bierzo para mejorar la competitividad de los agricultores bercianos, señalando que este es un "sector clave que permitiría incluso fijar población y ser uno de los motores económicos" de la comarca.

Bilbao, que criticó con dureza las palabras vertidas por el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, sobre los precios de la pera conferencia berciana, señaló que "el consejero no sabe que la modernización afectará a 6.800 regantes y a más de 3.600 hectáreas, y no sólo es la cuna de la DO de la pera conferencia, también de otra DO como la manzana reineta. Esperemos que si se entera no perjudique también a la manzana".

Agure Bilbao aseguró que "hay hechos que demuestran a lo que ha venido este consejero y su grupo político sectario: lo primero a subirse el sueldo, lo segundo a hacer el trabajo político sucio que el PP no se atrevía a hacer, y en último lugar y hasta el momento, a acabar con la pequeña agricultura, y en esta ocasión le ha tocado a la del Bierzo".