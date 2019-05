IU propone la creación en Ponferrada de una brigada de polícia municipal especializada en la seguridad de la mujer

Izquierda Unida presentó este lunes en Ponferrada las políticas feministas que contemplan sus programas electorales autonómico y municipal. En Ponferrada, IU propone la creación de una concejalía específica de la Mujer y la elaboración de un Plan Municipal de Igualdad de Género, tal y como explicó Ana Fernández Valle, integrante de la lista municipal. Contra la violencia de género, IU plantea la creación una brigada de policía municipal exclusiva, que cuente además con un protocolo de actuación para la seguridad de las mujeres durante las festividades y celebraciones y, en líneas generales, que vele por la seguridad femenina en las calles. Asimismo, recoge la necesidad de aumentar el número de casas de acogida temporal y políticas para evitar la explotación sexual en Ponferrada.

Y es que IU entiende, en palabras de su coordinadora comarcal, Eguren Bilbao, que el feminismo debe ser “una palanca de cambio”, para lo que propone la creación, también, de la consejería de la Mujer, con el principal objetivo, compartido con el Consejo Autonómico de la Mujer, de ejecutar políticas transversales en favor de la igualdad real. Además, contempla que un cinco por ciento del presupuesto autonómico se dedique a esta área para, entre otras medidas, desarrollar la ley de igualdad y crear la figura de “agentes de igualdad inspectores”.

Asimismo, la coalición de izquierdas recoge en su programa feminista un desarrollo general de los servicios públicos, y particular de aquellos involucrados en el cuidado de los menores y la dependencia, para que la mujer pueda acceder en igualdad de condiciones al empleo. Corregir la precariedad y la desigualdad laboral entre hombres y mujeres es otro de los objetivos de IU, según Bilbao, que exige la inclusión de clausulas sociales en la contratación pública y la no aprobación de aquellos convenios que sean discriminatorios y que no recojan medidas de conciliación laboral. También pide créditos blandos y otros beneficios para las emprendedoras y denuncia la sobre explotación de las inmigrantes.

En materia de violencia de género, el programa contempla una serie de medidas para “arrancar la violencia estructural”, según Isabel Morata, coordinadora comarcal del PCE. Con este fin, el documento establece una mayor formación en materia de violencia de género de todos aquellos trabajadores implicados en la atención a las víctimas de la misma: policías, trabajadores sociales, judiciales.. a través de un plan integral, y más mejores casas de acogida.

En cuanto a la prostitución, el programa de formación de izquierdas apunta a “la tolerancia 0” con los proxenetas y clientes, pues la considera “una forma extrema de violencia de género” y sostiene que debe prohibirse para conseguir erradicarla. La coalición también está en contra de los “vientres de alquiler”, pues considera que la maternidad subrogada significa convertir el cuerpo de las mujeres en mercancía.

Ver el programa autonómico completo