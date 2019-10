IU se opone a la subida de la tasa de Gersul como solución a la deuda “por una mala gestión política”

IU destaca que “la sociedad ha manifestado de forma clamorosa la necesidad de concienciación ecológica frente a problemas acuciantes como el calentamiento global y el cambio climático, manifestado en los últimos años con grandes emisiones de carbono, olas de calor e incendios forestales que nos ponen en alerta sobre la magnitud del problema tanto en nuestro país como a nivel global”. Así, su agrupación sigue defendiendo “otro modelo de gestión de residuos, que reinvente el sistema actual, y que de forma eficiente sea capaz de generar riqueza, materias orgánicas reutilizables, empleos asociados y beneficios que repercutan en toda la población, y no sólo en un par de empresas privadas como Urbaser y FCC, en manos de Florentino Pérez o Esther Koplowitz, y que ni respetan ni cumplen los porcentajes que se marcan desde Europa, y que supondrán sanciones que repercutirán, una vez más, en el bolsillo de los ciudadanos”.

“La solución no pasa por seguir alimentando al monstruo”, afirma la portavoz de IU provincial, Inés Diago, “La ciudadanía está tremendamente preocupada por el tipo de gestión que se está llevando a cabo desde el CTR. No existe transparencia sobre el número de toneladas reales que entran en el centro, ni sobre las cuotas recicladas de cada tipo de materia, ni sobre la efectiva separación de materiales. Nos llegan voces de alarma de municipios donde no se prestan los servicios de transporte o transferencia, o de que podría estar importándose basura de fuera de la provincia y del país para llegar a esas cuotas exigidas. Parece que al cónclave socialista de Diputación y grandes ayuntamientos que se reunió el pasado viernes, estos problemas les parecen demasiado graves como para trabajar en ellos, para escuchar a expertos, ecologistas y docentes y replantear un sistema efectivo de tratamiento de residuos, y por ello la solución más sencilla parece una nueva subida de la tasa, para seguir enterrando el problema. Al final, nuestra provincia ya será una gran experta en eso de enterrar la basura.”

Izquierda Unida Provincial de León recuerda que siguen esperando respuesta a sendas denuncias presentadas contra el Consorcio Gersul ante el Ministerio Fiscal y el Consejo de Cuentas, esperando que tengan a bien aceptar a trámite todas las presuntas irregularidades contables y administrativas llevadas a cabo en los últimos años, y que ello pueda dar pie a un nuevo planteamiento del modelo de tratamiento de residuos en la provincia. “Es inconcebible que mientras otros países obtienen beneficios medioambientales, sociales y económicos con el reciclaje, aquí suponga un agujero negro de basura y de deuda, que recordamos aumenta (además de los 23 millones de € que dictamina la sentencia) en 5.000€ diarios de intereses de demora más lo que ya lleva acumulado en todo este año (otros casi 2 millones de €), y que ha sido provocado tanto por la mala gestión del PP en la Diputación, como por la inacción del PSOE, mayoritario en la oposición desde que empezó a operar el Consorcio de basuras. Debe revisarse el contrato que existe con la concesionaria, y son necesarios valor y voluntad para rescindirlo si no se cumplen con los objetivos que se marcaron en un inicio, como indican sentencias previas de otros actores sociales. En Izquierda Unida vamos a seguir trabajando junto a plataformas, asociaciones y todas aquellas personas que lo deseen para que la gestión de residuos avance hacia un modelo eficiente y que cumpla con la legalidad.”