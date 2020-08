IU Toreno se pregunta por qué Podemos no presenta la moción sobre Pedro Muñoz en Ponferrada

Ayuntamiento de Toreno / QUINITO

José Rodríguez Ferreira, portavoz de IU en Toreno, ha querido informar sobre los motivos de su abstención en la votación de la moción de Podemos para nombrar persona ‘non grata’ a Pedro Muñoz, alcalde de la localidad durante 12 años y en prisión a la espera de juicio por tentativa de homicidio y malos tratos continuados en la persona de su esposa, Raquel Díaz.

El edil de IU critica que, en primer lugar, el portavoz de IU, David Valenciano, en ningún momento se dirigió a él para tratar de consensuar la moción.

En segundo, quiere puntualizar que “todos en el municipio conocemos al que fuera, entre otros cargos, alcalde de Toreno; los hechos ocurridos en los que aparece como presunto culpable nos producen el más profundo rechazo y nos escandaliza que una persona sea capaz de realizar presuntamente esos actos criminales, eso sí “presuntamente”.

“IU no va a ser la correa de transmisión de nadie, en estos momentos los hechos están judicializados y creemos que no es el momento de presentar la mencionada moción a no ser que lo que se quiera es notoriedad personal y, me explico, de todos y todas es sabido la petición de dedicaciones exclusivas para poder formar parte del equipo de gobierno municipal por parte del impulsor de la moción, y también el hacerse fotos en la plaza del ayuntamiento con una concejala de su partido en Ponferrada donde justamente (Podemos) gobernaba con él (Pedro Muñoz)”, afirma Rodríguez Ferreira. “Pero allí (por Ponferrada) no debe ser tan mala persona porque su partido no presenta la moción y sigue gobernando con el partido del que es fundador Pedro Muñoz, lo que nos lleva a ver intereses personales y no políticos”, apostilla.

Por otro lado, el edil de IU afirma que “muy grave me parece el voto en contra de CB, pero teniendo en cuenta que su portavoz ensalza a Pedro Muñoz (pero se olvida de Raquel que es la víctima y también miembro de su partido) ya demuestra que tipo de partido es y qué política realiza”.

Los populares tampoco escapan de sus críticas: “Más coherente me parece el voto en contra también del PP porque nunca han creído en el feminismo ni sus derechos, ni en Toreno ni a nivel nacional”.

Por último, afirma que será “IU quien presente la moción e irá más allá cuando exista una sentencia condenatoria, ese será el momento en que tengamos los motivos fundados y no personalismos que lo único que hacen es debilitar la convivencia diaria de nuestro municipio”.