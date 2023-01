IU urge a Canedo a convocar el pleno para elegir alcalde en Cacabelos

Ayuntamiento de Cacabelos / QUINITO

Izquierda Unida de Cacabelos urgió al portavoz del PP y representante de más edad en la corporación municipal, Adolfo Canedo, a convocar "cuanto antes" el pleno en el que se elegirá al nuevo alcalde o alcaldesa, señalando que "la situación es muy preocupante, teniendo en cuenta que los trabajadores municipales no pueden cobrar, al igual que los proveedores, y no se pueden contratar profesionales para jardines y las actividades de baloncesto, gimnasia y memoria. Además, los planes provinciales, cuyo plazo de presentación finaliza el 8 de febrero, también están en riesgo".

La formación asegura que "no es cierto lo que dice Adolfo Canedo de que lo hace por imperativo legal, ya que, si no hubiera querido, podría haber renunciado y que lo hiciera el siguiente por edad". También afirman que "no es cierto que tengan que pasar dos días sobre la convocatoria del pleno, ya que se puede realizar urgente extraordinario y no hace falta esperar ese plazo". Así se hizo, recuerdan, cuando tomó posesión la última concejala del PP.

Por otro lado, desde IU Cacabelos reconocieron que "esta grave situación se debe al PSOE por la decisión que tomó su último alcalde, pero ahora también es cómplice el portavoz del PP dilatando los plazos y generando más problemas e incertidumbres". Además, concluyen, "nos sorprende que se arremeta contra una persona que todavía no es concejal y no se diga nada del anterior alcalde del PSOE, que ha sido el inicio de este gran problema".