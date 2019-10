IU y Socialistas por Cacabelos critican la decisión del PSOE de gestionar viajes del Imserso desde el Marca

Las formaciones de izquierdas acusan al PSOE de connivencia absoluta con el PP y "no saber por dónde andan" en la gestión municipal

Imagen de archivo del MARCA de Cacabelos. / QUINITO

Izquierda Unida y Socialistas por Cacabelos (SxC) han criticado duramentela decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de trasladar al Museo Arqueológico (Marca) la información y tramitación de los viajes del Imserso, gestiones que hasta la fecha estaban a cargo de “los concejales competentes”.

En un comunicado, las formaciones de izquierdas recuerdan que el museo “es un referente cultural, no sólo a nivel comarcal, sino provincial y regionalpor todas las actividades que realiza para extender la cultura y el arte, y sus exposiciones de éxito. Su trabajo de atención a los peregrinos en temas de turismo local y comarcal, y todas sus actividades creativas para niños y para adultos no tienen nada que ver con esos viajes”.

IU y SxC insisten en que la información y tramitación de los viajes del Imserso “la tienen que dar los concejales que están cobrando dedicaciones con altos sueldos, y no pueden remitir ese trabajo a otro personal del Ayuntamiento, ¿si no para que cobran?”, al tiempo que acusan al equipo de gobierno del PSOE de “una patinada más en connivencia absoluta con el Partido Popular, y una muestra más de que no saben por dónde andan en cuanto a la gestión municipal”.