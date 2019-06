IU y SxC hacen alcalde a Junior Rodríguez en Cacabelos sin pacto de gobierno

Junior Rodríguez nuevo alcalde socialista de Cacabelos. / EBD

Las agrupaciones Izquierda Unida y Socialistas por Cacabelos han hecho alcalde al socialista Junior Rodríguez en la villa del Cúa sin pacto de gobierno previo. La segunda candidatura que se presentaba, la del popular Adolfo Canedo obtuvo tan sólo los votos de los cinco ediles del PP, incluido él mismo.

Este sábado 15 de junio es la jornada en la que se conformarán todas las corporaciones municipales de la comarca del Bierzo. La más madrugadora para tomar posesión fue la cacabelense. Pasaban unos minutos de las 10 horas cuando daba inicio. Ante la mirada de decena de vecinos, las dos ediles de IU, las dos de Socialistas por Cacabelos, los cuatro del PSOE y los cinco del PP juraban o prometían su cargo. Y de las cuatro candidaturas a la Alcaldía que se habían presentado inicialmente tan sólo la mantuvieron los partidos mayoritarios: PSOE y PP.

Era previsible que los populares apoyasen a su número 1 Adolfo Canedo, como sucedió, pero las dudas de si el popular sería el nuevo regidor se despejaron al levantar la mano a favor de la candidatura de Junior Rodriguez los ediles de IU y Socialistas por Cacabelos, que le dotaban de mayoría absoluta para llegar al cargo.

Desde las pasadas elecciones del 26 de mayo, Junior Rodríguez venía pidiendoles sus votos a favor y una vez que fuese elegido alcalde “ya veremos qué les pedimos” para formar un gobierno tripartito, manifestaba dolido con los exmiembros socialistas del ahora Socialistas por Cacabelos a este medio. Éstos han cumplido y piden “mano tendida” a Junior, así como “dejar de lado las posibles rencillas personales o ideológicas, porque lo que nos han pedido los cacabelenses es que gobierne un bloque de izquierdas, sin fisuras”.

El ya alcalde cacabelense no ha querido adelantar nada en este sentido. “Hoy es un día para celebrar y a partir del lunes ya veremos cuál es la estrategia del PSOE”, comprometiéndose a gobernar “con trabajo, diálogo permanente y cercanía a los problemas de la gente”, con o sin el apoyo de los grupos que votaron su investidura.

No obstante, no parece casual la cita escogida en su discurso de toma de posesión del Quijote de Cervantes: “Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes del camino, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo a los poderosos y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos una y mil veces; las más destructivas, el egoísmo, la mentira, los sentimientos de posesión y nuestro individualismo; nuestras peores derrotas, el desaliento, el temor a no tener el valor de atrevernos y la ausencia de un compromiso verdadero con las angustias y los anhelos de nuestros semejantes, sobre todo con los más desamparados; nuestros defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; nuestras sensaciones más gratas, la buena conciencia, los esfuerzos por ser mejores, aunque sin querer ser perfectos; y sobre todo, nuestra disposición para hacer el bien, tal cual, combatiendo sin desmayo cada una de las injusticias de toda jornada, donde quiera que estén”.

En medio de un sonoro aplauso de los presentes, Junior Rodríguez ha recibido el bastón de mando del ayuntamiento de Cacabelos a las 10.32 horas con minoría de 5 ediles de los 13 de la corporación y concluía la sesión.