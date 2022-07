Así está siendo la IV Edición de la Feria de la Cerveza Artesana de Ponferrada

La Asociación de Cerveceras Artesanas organiza un año más, en colaboración con el ayuntamiento de la capital berciana y La Ruta del Lúpulo S.L., la Feria de la Cerveza Artesana de Ponferrada. La explanada del albergue de los Peregrinos repite como anfitrión del evento para esta cuarta edición, que arrancó el jueves y planea extenderse hasta mañana.

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, asistió el 21 a la inauguración de la IV Feria de la Cerveza Artesana en compañía del concejal de movilidad, José Antonio Cartón. Ramón y los asistentes pudieron conocer a los diez maestros artesanos, dos de ellos bercianos, llegadas desde Madrid, Castilla y León y Galicia para la ocasión; además de comenzar con la degustación de alguna de las más de 60 cervezas que se ofertan en el recinto.

Pero las cervezas no son el único atractivo de este evento que, en palabras de los organizadores, tiene un carácter familiar, y en el que pretenden “dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida cada vez más instaurada en España”. El otro gran punto fuerte de la feria son los Food Trucks que comparten espacio con las cervecerías, y sirven de gran acompañamiento para las estrellas de la fiesta; además del ambiente fiestero que se encargan de construir los DJ’s.

Belecker y Castreña (Bierzo), Banda (Nigrán), Vamos a Beer y Go (Madrid), Bubela (Lugo), Irmaos de Lei (Vigo), The One (Getafe), Áncora (Ourense) y Candaja (Valladolid) son la decena de locales que visitan la ciudad para ofrecer una gran variedad de cervezas artesanas a los visitantes; que se complementan con los seis puestos de comida. También hay una zona con juegos tradicionales como el de rana o canicas para los más pequeños, un puesto de DJ’s en el centro del recinto y dos zonas cubiertas por toldos con mesas y sillas para los clientes. La primera de estas zonas permite tener contacto visual directo con el escenario, mientras que la segunda es ligeramente más reducida y se encuentra un poco más alejada de los altavoces y los lugares en los que se forman las colas para los puestos, ideal para aquellos que quieren pasar un rato más tranquilo disfrutando de la oferta gastronómica y una charla con amigos.

Los feriantes aseguran que la asistencia el día de la apertura fue bastante satisfactoria aunque tranquila, y que había mucha gente de la zona del Bierzo y de Ponferrada acudiendo un año más. Uno de los dueños cuenta también que en esta edición la gente se ha atrevido más a probar cosas nuevas que en ocasiones anteriores, en las que explica que la gente solía pedir que “les pusiera la (cerveza) más normalita que tuviera”. En comparación, la asistencia del viernes por la mañana fue casi anecdótica, seguramente debido a las altas temperaturas y a que se trataba de horario laboral; situación que mejoró indudablemente a medida que se fue acercando la noche.

En lo que coinciden todos, artesanos y público, es en el buen ambiente que rodea a la feria todos los días. Aunque a partir de las 21.00 se puede ver a personas de todas las edades disfrutando de los puestos y de la música, lo cierto es que predominan los adultos en grupos de amigos o con sus hijos pequeños; es difícil encontrar a gente joven y adolescentes que no esté acompañada de sus padres. La mayoría de asistentes declaran, sin embargo, que repetirán sin duda el año que viene, sentimiento compartido tanto por los veteranos como por los que visitan la Feria de la Cerveza Artesa de Ponferrada por primera vez.

Si el plan te resulta apetecible y no sabías de la celebración de esta feria no te preocupes, todavía estás a tiempo de disfrutarla mañana a partir de las 12.30 y hasta las 22.00 que se clausurará el festival. Los organizadores han reservado para este domingo actividades como una sesión de “beer-mú” para abrir apetito antes de comer, un taller infantil de creación de malabares para los más pequeños, y concursos para premiar a la mejor cerveza artesanal y el mejor Food Truck de esta edición; además de por supuesto la entrega de “premios cerveceros”.