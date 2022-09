Iván Alonso exige al Gobierno un 'Plan Bierzo' para el desarrollo de la comarca

El portavoz de Coalición por el Bierzo tacha de "vergüenza" e "intolerable" la no adjudicación del proyecto de hidrógeno verde a Compostilla

Iván Alonso. / QUINITO

El portavoz de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, ha tachado de "vergüenza" e "intolerable" la no adjudicación de ayudas estatales al proyecto de hidrógeno verde presentado por Endesa para desarrollar en la antigua central de Compostilla II y ha reclamado al Gobierno de España un 'Plan Bierzo' para el desarrollo de la comarca.

Alonso cargó duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando el tuit de felicitación que éste escribió el pasado Día de La Encina: "Si la manera de apoyarnos es dejarnos fuera de todos los proyectos, es una manera muy peculiar de apoyar al Bierzo. Estamos hartos de oír lo bonitos que somos y que luego nos dejen aislados. Esto tiene que tener consecuencias, y es que tiene que haber un plan concreto de desarrollo para el Bierzo, llámese 'Plan Bierzo' o como quieran llamarlo, ya que somos tan maravillosos, según ellos y sus tuits".

El líder bercianista también señaló que "el aislacionismo empieza a ser una tónica en el Bierzo y no nos podemos resignar a no tener el mismo nivel de desarrollo que las regiones que nos rodean y que también están afectadas por el fin de las térmicas y el carbón. Esto es un varapalo y una vergüenza que no nos pueden intentar contentar luego con un cambio de cromos diciendo que van a hacer algo para la Ciuden".