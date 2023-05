Iván Alonso: "Hemos resistido la ola bipartidista y tenemos la gobernabilidad de Ponferrada"

El candidato de Coalición por el Bierzo asegura que estudiará proyectos y no mirará a "rojos y azules" a la hora de pactar

El candidato de CB a la Alcaldía de Ponferrada, Iván Alonso. / QUINITO

El candidato de Coalición por el Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada, Iván Alonso, confesó tras el final del recuento que "no podemos estar satisfechos del todo porque creo que mi lista y la gente que ha trabajado en esta campaña, que ha sido la mejor de la historia del partido, se merecían un premio mayor y nos hemos quedado a unas decenas de votos (130) del tercer concejal".

Aún así, Alonso destacó que "hemos resistido la ola bipartidista que viene a nivel nacional, con esa polariación tan brutal de rojos y azules que en la política local no se debe dar y que ha borrado a algunos partidos del mapa y ha dejado fuera a otros que venían con muchas pretensiones de cortar el bacalao".

Ante la posibilidad de ser llave en el gobierno de Ponferrada, Iván Alonso afirmó que se siente "ganador moral" de estas elecciones "porque nadie tiene más mérito que Coalición por el Bierzo, que ha resistido titánicamente esa ola bipartidista. Ahora el escenario queda reducido a los de siempre y a Coalición. No cabe duda de que ahora toca reunirse y estudiar la situación de manera pormenorizada, porque Coalición por el Bierzo tiene la gobernabilidad del Ayuntamiento de Ponferrada y no queremos que vengan consejeros y ministros a pasearse y a dar palmaditas, sino a traer inversiones para sacar a Ponferrada de esta situación. Eso es lo que vamos a mirar, y no a rojos y azules".

Resultados en el Bierzo

En cuanto a los resultados de Coalición por el Bierzo en el resto de la comarca, Alonso dio las gracias "a todos mis compañeros, que han hecho un esfuerzo muy importante y considero a todos ganadores. Tenemos la llave en Bembibre y Villafranca, y podemos tener la Alcaldía en Arganza, además de concejales en muchos otros ayuntamientos como Camponaraya, Toreno o Berlanga. Y donde no hemos conseguido concejales, también estoy eternamente agradecido a los que han dado la cara por Coalición".