El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, ha querido tranquilizar a los vecinos de Peñalba de Santiago tras el desprendimiento de tierra de este domingo que ha dejado incomunicada a la localidad. “La carretera no se ha hundido, afortunadamente. Por lo menos hasta donde yo sé. Sólo hay que limpiarla de tierra y las piedras arroyadas. Vamos a ver cuando se levante todo eso si no se ha llevado el agua también parte del asfalto”, declara a este medio.

En principio, el edil de Coalición por El Bierzo confía en tener abierta al tráfico la pista que comunica a Peñalba con San Cristóbal esta misma tarde. “Creo que eso va a ser lo más sencillo. Una vez limpia esa pista, que podría estar después de mediodía, entrarían por ahí los camiones y la maquinaria necesaria para librar la carretera principal, que ya es competencia de Diputación”.

No es nuevo para Alonso que se produzcan desprendimientos por fuertes lluvias en las carreteras de montaña del municipio de Ponferrada aunque reconoce que “nunca había visto uno de tal magnitud. Diputación está muy pendiente de estos sucesos y ya se han puesto a trabajar para solucionarlo”.

La pista que no se habría visto dañada por el arroyo, según explica Alonso, “va a dar un poco por encima de la que quedó anegada, pero no le recomiendo a nadie que se meta por ahí con el coche. Es una pista de tierra con muchas pendientes y muchas curvas”. No obstante, insiste en que la situación no es tan dramática como parecía en un principio.