Iván Alonso presenta el Plan Forestal del Ayuntamiento de Ponferrada y carga contra la Junta

El concejal de Medio Rural de Ponferrada, Iván Alonso, denuncia el envejecimiento y el abandono de está sufriendo la zona berciana por parte de la Junta. Ha anunciado además la puesta en marcha de un plan del Ayuntamiento, con una partida de 135.000 euros anuales, con el objetivo de proceder al mantenimiento y conservación del patrimonio rural del Bierzo. El proyecto contempla además la creación de puestos de trabajo en las propias pedanías para llevar a cabo estas tareas.

Desde la Concejalía de Medio Rural existe la intención de colaborar con las juntas vecinales para atajar el problema de los incendios y se quejan de la falta de ayudas de la Junta. Alonso explica que desde la institución se les prometió un proyecto de ordenación con una inversión de 80.000 euros para llevar a cabo las tareas de prevención de incendios, pero el dinero nunca llegó, "todo son promesas y palabrería". Añade además que, por tanto, es responsabilidad de la Concejalía el tomar la iniciativa y que el Plan Forestal para el Medio Rural del que se habló esta mañana en la reunión del Consejo ha sido concebido como un proyecto propio del Ayuntamiento de Ponferrada. "Nadie va a venir desde ninguna administración ni desde ningún sitio, me da igual que sea la Junta, me da igual que sea la Diputación, que sea el Estado que declare o no esto zona catastrófica; a solucionarnos nuestros problemas", expresa Iván Alonso.

Se ha contado además que el Ayuntamiento ya posee los medios materiales necesarios para llevar a cabo el Plan Forestal, como son las desbrozadoras y los camiones entre otros, pero que carecen del personal humano requerido. Alonso ha recalcado en varias ocasiones la intención de la Concejalía de colaborar con los pedáneos y con las juntas vecinales para combatir, durante todo el año, la amenaza de los incendios y las tareas de conservación del medio rural y natural. El concejal defiende que no se puede consentir que se siga quemando la Teibada Berciana por la indiferencia de las instituciones; sentimiento que coincide con el pedáneo de Montes de Valdueza, Manuel Lancedo, que lamenta que "año tras año se nos quema el monte y aquí nadie hace nada de nada". En relación a las últimas actuaciones derivadas del incendio de los Montes de Valdueza, Lancedo critica que se envió a poca gente a parar el fuego y que "no conocían el terreno", denuncia que dirige hacia el puesto de mando de la zona.