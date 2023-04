Iván Álvarez Bardón, 43 del Mir: "la gratitud de la gente cuando les solucionas su problema no tiene precio, si te gusta la Medicina"

Iván Álvarez Bardón. / EBD

El Bierzo Digital ha tenido el placer de tener una pequeña charla con el ponferradino Iván Álvarez Bardón, un joven que tras finalizar sus estudios de Medicina acaba de quedar el número 43 en el examen del Mir. Ha elegido formarse en Neurología en el Hospital 12 de Octubre. Cursó la carrera en Castellón.

Tras terminar la carrera y superar el examen para Médico Interno Residente en el número 43, ¿cuáles crees que son las cualidades que tiene que tener una persona para estudiar medicina, siendo una carrera tan larga y dura?

Desde pequeño siempre me gustó. Luego en el Bachiller, entiendes que es un poco complicado entrar. Valoré otras opciones pero me dieron Medicina y me fui a Castellón. En cuanto a cualidades, no creo que sean especiales. Se necesita capacidad de trabajo. No es especialmente difícil pero hay que echarle horas y sacrificar tiempo libre. Y algo de vocación de ayudar a los demás.

¿Cuál crees que es la clave para alcanzar un puesto tan bueno en un examen tan importante?

Truco no hay ninguno. Te lo juegas todo a un mismo día, influye la base de la carrera y esos meses tienes que encontrar una rutina de estudio y ser constante. Es un poco una lotería ese día: no estar nervioso, que tengas suerte… y es muy importante descansar. Hay gente que se olvida de eso y es fundamental. Es constancia y descansar los domingos porque si no la semana siguiente no puedes seguir tirando igual. Y apoyarte en tu familia ni amigos. Y tampoco puedes, en los momentos buenos, venirte muy arriba ni derrumbarte en los malos.

Yo creo que tuve suerte y si lo volviera a repetir no sacaría ese número. Lo prepare y fui constante pero cuando metí la plantilla me sorprendí.

¿Qué consejo le darías a jóvenes que aún no han comenzado la carrera y tengan el sueño de ser médicos? ¿Y a los que se encuentran ahora mismo estudiando medicina?

A alguien que esté haciendo la carrera, que la disfrute. Haces muchísimas amistades en esos 6 años. Pasas muchísimo tiempo con gente de la carrera y yo, al menos, tuve suerte de conocer gente que me cayó súper bien. A la hora de preparar el Mir, hay momentos buenos y malos pero hay que seguir adelante. Generalmente, se sigue el método de una academia. Y

Si es lo que te gusta, que nada de amedrente, el que sea una carrera larga o difícil. Es una carrera bonita, para mí la más bonita del mundo. Ahora, con la elección de especialidad, veo paralelismos con la elección tras Selectividad pues sin estar dentro tienes que decidir… ¡hay gente que dice que el post-mir es peor que el Mir! Nadie nace para una especialidad o carrera concreta, se puede ser feliz en muchas situaciones. Pero si tienen el sueño de estudiar medicina, que no se asusten.

¿Qué es lo que más difícil te ha parecido durante estos seis años de carrera? ¿Y qué es lo mejor que te llevas de estos años?

Lo peor son las épocas de exámenes… en Medicina tienes periodos de prácticas que tienes más tiempo libre pero en exámenes tu vida es estar encerrado y estudiar. Luego la preparación del Mir es dura. Empiezas en sexto, compaginando. Yo tuve la suerte de que en mi Universidad el último año son todo las prácticas. Luego viene el intensivo, que te dedicas seis o siete meses sólo a eso. Es duro y estás haciendo pruebas cada varias semanas y hay veces que no salen bien. Si al final eso no sale como tu esperas, son meses que te juegas todo a un examen y si no ves los resultado es bastante duro. Es una carrera que en algunos puntos puede ser bastante dura.

Lo bueno: sobre todo las personas. Tuve la suerte de que Castellón no es una Universidad muy grande y, cuando llegué yo, finalizaba la primera promoción de Medicina. Todos los profesores te conocían, hacíamos muchísima piña, era muy familiar. Espero no perder el contacto con toda la gente que conocí. Y un muy buen recuerdo son las prácticas, la gratitud de la gente cuando les solucionas su problema no tiene precio, si te gusta la medicina.

La pregunta del millón y la que se está haciendo seguro mucha gente que haya leído la noticia, ¿por qué no has elegido el Hospital del Bierzo para desarrollar tu carrera profesional?

El Mir es un periodo de formación y el Hospital El Bierzo no es un hospital del tercer nivel, que tenga todas las especialidades. Depende un poco de cada uno pero para mí es mejor ir a un hospital grande que tenga todos los servicios para conocer todas las patologías. En el futuro, no descarto volver.

¿Tenías claro que querías ser Neurólogo? ¿Y tenías claro que querías ejercer en Madrid?

Neurología me gusto siempre. Dentro de Medicina, me parece la parte más bonita y donde hay más por descubrir. Tras el Mir dude porque miré alguna especialidad quirúrgica, Cardiología… roté por esas especialidades y al final llegue a la conclusión de que Neurología era lo que quería hacer.

Madrid siempre me ha llamado la atención, por saber cómo es la vida en la capital, y hay hospitales muy buenos aquí. En Cataluña me echaba para atrás la jornada laboral: entras y salen más tarde. También pensé en seguir en Valencia, donde estudié. En Madrid hay varios hospitales grandes y tuve buenas sensaciones cuando los visite. Y es por lo que decides: sensaciones y detalles que te cuentan.

Iván Álvarez se incorporará como médico interno residente en el Hospital 12 de Octubre el 22 o 23 de mayo, como el resto de quienes acaban de pasar el Mir. Se acaba de colegiar y en el momento de esta entrevista se encontraba buscando piso en la capital.