Iván Rodríguez: “Un local cerrado pierde valor, la ciudad pierde valor”

En este Desayuno Digital de EBD el protagonista es Iván Rodríguez, uno de los cuatro socios fundadores de la Asociación El Centro Mola de Ponferrada.

Esta asociación salió a la luz el pasado 9 de septiembre de 2023, en plenas fiestas de la Encina, celebrando uno de sus sábados mágicos. A lo largo de estos meses, se han dedicado a celebrar todo tipo de actividades dirigidas tanto a adultos como a los más pequeños para dinamizar y fomentar el centro de la capital berciana.

Desde el Black Friday, pasando por un amplio programa en Navidad, hasta la Feria de las Rebajas que tuvo lugar el último fin de semana de febrero. Son muchas y muy variadas las iniciativas que han llevado a cabo desde esta asociación y que seguirán llevando para redescubrir el centro de Ponferrada.

¿Cómo nace El Centro Mola?

Por una necesidad. Creíamos que el centro de Ponferrada necesitaba un empuje, un poco de brío, que estaba perdiendo ese esplendor que en años anteriores sí que tenía. Veíamos que pasaban fechas y que más o menos todo era más de lo mismo. Como dice mi amigo Alberto, todo surgió de un modo muy natural, con un WhatsApp y un café, y las cuatro personas que estamos al frente decidimos que teníamos las ganas y la capacidad de hacer cosas por Ponferrada.

Hace unos días realizabais vuestra primera Fiesta de las Rebajas. ¿Qué tal salió?

La Fiesta de las Rebajas fue maravillosa. Además de ser una actividad puramente comercial, se creó un ambiente creo que único, inolvidable, una simbiosis perfecta entre comerciantes y clientes. Fue muy bonito. El resumen perfecto es que todos el domingo a las 22:00 horas salimos con una sonrisa en la boca y con ganas de repetir.

Algunos clientes incluso se preguntaban por la posibilidad de tener ese espacio abierto todo el año

Sería maravilloso. Qué mas queremos que en el centro de Ponferrada se abran más comercios y establecimientos. Es un lugar único que es una pena que no tenga actividad durante todo el año, quizás no la tiene por la propia fisionomía, es enorme y requeriría de una actividad muy potente. Se ha pensado mucho este fin de semana de qué se podía hacer allí y no descartamos nada.

¿Cuál es la situación del comercio del centro de Ponferrada?

Qué difícil. Ponferrada lleva años en los que nos rodeamos de noticias que no son tan positivas. El comercio del centro puede ser un reflejo de todo ello, por eso nació El Centro Mola. Necesitábamos un soplo de aire fresco, más actividad, ilusión. Lo estamos consiguiendo. Esto es un proyecto a medio plazo, no vamos a ver pasado mañana lo que estamos trabajando hoy. Hasta fechas presentes es verdad que las noticias no eran alentadoras. Creo que hemos cambiado un poco esa tendencia. Nunca se puede olvidar que el comercio de proximidad es profesional, con productos inmejorables.

¿Qué causas han llevado a esta situación y qué soluciones podrían tener?

Es evidente y todos conocemos qué ha sucedido en Ponferrada a lo largo de estos 20 años. Algo muy importante es la pérdida de ese trabajo que tanto sustento dio a nuestra comarca, la minería. Hay mucha gente que también se dedica al comercio que de algún modo criminaliza la actividad del centro comercial de nuestra ciudad, de mi boca nunca va a salir criticarlo. Convivimos con él, trabajan 1.000 personas, viven en Ponferrada, consumen en Ponferrada, son de los nuestros. Es verdad que no estamos igual que hace 25 años, hay grandes cadenas como Inditex, que abandonó el centro de la ciudad y causó daño a nuestro comercio, pero la profesionalidad de nuestros comerciantes es la misma. Y estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante.

¿Cuántos locales vacíos puede haber en el centro? ¿Por qué siguen vacíos?

No los tiene ni el Ayuntamiento esos datos. Lo hemos hablado con la concejalía, están trabajando en ello. La mejor forma de que esos locales que ahora están vacíos se llenen de vida es que haya actividad. Conocemos de primera mano el proyecto que tiene el Ayuntamiento respecto a la dinamización y puesta en valor de esos locales cerrados y la vemos como positiva. Tenemos muchos tenedores que tienen que pensar que no vivimos en los 90 ni en los 2.000. La actividad no es la de antes, y los alquileres y los precios de esos locales no pueden ser los mismos. Yo entiendo que les ha costado esfuerzo y trabajo el tener esas propiedades pero creo que es más efectivo ¿Siete locales por 1.000 euros o 0 al año con IBIS, seguros, depreciaciones…? Alguien tiene que hacerle entender a esa gente que un local cerrado pierde valor, la ciudad pierde valor.

¿Cómo cree que puede afectar la Zona de Bajas Emisiones al comercio local?

Creo que la política va por delante de la realidad en muchas ocasiones y todavía vivimos con los coches, en un lugar en el que el coche es básico porque estamos en una zona rural en que Ponferrada es el epicentro y la poblaciones que nos rodean vienen y queremos que vengan a Ponferrada. Yo creo que no es el momento de eso, llegará, pero no podemos adelantar los tiempos.

¿Cómo es la convivencia con el resto de asociaciones de comerciantes?

Creo que maravillosas desde el punto de vista que compartimos un objetivo común, que es devolver a Ponferrada el lugar del que no debió salir. Nosotros hemos llegado nuevos por esa necesidad que os decía al principio y creemos que somos absolutamente compatibles con todas las asociaciones que hay.

¿Qué iniciativas tenéis pensadas para los próximos meses?

Tenemos marcado un calendario anual, de hecho el Ayuntamiento nos lo solicitó en diciembre con el tema de los presupuestos. El verano va a ser muy entretenido y ya no pueden faltar actividades que hemos hecho y que han salido muy bien. Arrancamos el 9 de septiembre con las fiestas de la Encina, hicimos nuestro primer sábado mágico, fue muy bonito y estuvo lleno. Seguimos con el Black Friday que fue un bombazo. Eso no va a faltar este año tampoco, y lo que hemos hecho en Navidad es para elogiar porque hemos hecho un programa completo en el que ha habido de todo y para todos.

Qué le diría a esas personas que tienen carácter emprendedor pero se echan para atrás con las dificultades que existen hoy en día

El que tiene un carácter emprendedor no tienes que animarle a nada porque todo eso lo asume y lo da por amortizado. El que quiere emprender emprende. Le diría que lo haga con ilusión, porque al que lo hace con ilusión no le cuesta levantarse a las seis y media y acostarse a las nueve trabajando.

¿Qué establecimientos pueden formar parte de la asociación y cómo se pueden asociar?

Somos alrededor de 80. Han ido creciendo en número a lo largo de las actividades que hemos ido haciendo. Puede participar cualquier comercio del centro de nuestra ciudad. No queremos abrir más el abanico porque nuestra intención es potenciar la zona centro de Ponferrada. Cualquier sector puede entrar en El Centro Mola.