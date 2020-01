Ivi entra en la convocatoria de la Deportiva para recibir al Rayo

Jon Pérez Bolo / QUINITO

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, confirmó en su rueda de prensa del viernes que Ivi López, el primer fichaje de los blanquiazules en el mercado invernal, estará en la convocatoria para recibir el sábado al Rayo Vallecano (El Toralín, 18.15 horas) e incluso puede entrar en el once: “Viene de estar activo en Huesca y de jugar la semana pasada en Copa. No consiguió ser importante allí y mi labor es sacarle el máximo rendimiento, porque es un jugador que nos puede ayudar mucho“.





Bolo confesó que la eliminación ante el Ebro en la Copa del Rey afectó al equipo, así como la derrota en Málaga tres días después, pero ha visto a su equipo “entrenando bien estos días. Los jugadores han recuperado la rutina perdida en esos días que estuvimos fuera y confío en hacer un buen partido ante el Rayo”.

El técnico aseguró que no piensa en el encuentro de la primera vuelta, cuando la Ponferradina ganó con solvencia en Vallecas, y advirtió de que el Rayo “está en un grandísimo momento y situándose donde quería. Va a ser un partido muy difícil. Es un escenario totalmente diferente al de la primera vuelta, pero confiamos en El Toralín y en nuestra trayectoria en casa. Seguro que el Rayo también está preocupado por venir a jugar aquí”.

Por último, Bolo reconoció que “ante el Ebro y el Málaga el equipo no estuvo bien y no creamos ocasiones de gol, pero creo que mañana no se va a repetir eso. Tenemos que ser más verticales y buscar la portería contraria, porque la posesión no te da goles“.