Ivi: “La Deportiva me ha dado una oportunidad y voy a devolverle la confianza”

Presentación de Ivi López con la Deportiva / QUINITO

La Ponferradina presentó este miércoles al primero de sus fichajes invernales, Ivi López, que ya debutó con el equipo el pasado sábado ante el Rayo Vallecano completando un buen partido como titular en la banda izquierda del ataque blanquiazul.





El jugador, que llega cedido por el Levante hasta final de temporada, asume su cuarta cesión en dos años como un desafío para recuperar su mejor versión: “Cuando llegas a Primera y tienes que bajar a jugar a Segunda te miras al espejo y te preguntas qué has hecho mal. Esto es un reto para mí, para demostrarme que puedo jugar en Primera, y lo asumo. La Deportiva me ha dado una oportunidad y voy a devolverle la confianza en el campo”.

Ivi se mostró “contento con cómo me recibió la afición”, aunque reconoció que tras empatar con el Rayo “nos fuimos un poco jodidos, porque teníamos el partido ahí y no pudimos llevárnoslo. El empate nos supo mal“.

Además, aseguró que “Bolo sabe perfectamente cómo soy, nunca me escondo y no me hace falta que me lo diga. Me deja libertad de movimientos, que es lo que me gusta, porque al final se trata de hacer jugar al equipo y marcar goles. Me sentí cómodo con los compañeros, porque son gente que quiere jugar la pelota y eso me beneficia”.

Adiós a Gao

El presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, confirmó durante la presentación de Ivi que el chino Gao Leilei ya no pertenece a la disciplina blanquiazul, aunque en el futuro puede haber nuevos contactos, en este caso de tipo económico, con el jugador: “El 31 de diciembre acabó su contrato. Ahora está lesionado y se ha ido a casa. Estamos pendientes de que pueda haber algún contrato de patrocinio”, aseguró el máximo mandatario deportivista.