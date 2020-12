Izquierda Unida critica que la Transición Justa se pueda convertir en “empleo efímero”

Central térmica de Compostilla II / C. Sánchez

Izquierda Unida en El Bierzo denuncia que la asignación de fondos de Transición Justa vuelve a despilfarrar dinero público en asuntos prescindibles en vez de generarse empleo de calidad. Señalan que, igual que los Fondos Miner “acabaron en malas manos”, las nuevas asignaciones llevan el mismo camino.

IU critica que los fondos de transición se están destinando a mantener calladas a las cuencas mineras creando “empleo efímero” en lugar de invertirse en proyectos que supongan una alternativa estable. En este sentido la coordinadora comarcal, Agure Bilbao, señala que las restauraciones de escombreras “son necesarias pero sólo pueden dar trabajo durante unos pocos años” Además apunta a “que las deberían pagar los empresarios que han explotado” o “deberían ejecutarse los avales que las empresas ponen” y no correr a cuenta la Administración Pública. “Se han destinado 150 millones de euros salidos de los ciudadanos a pagar las restauraciones que tenían haber hecho quienes se han enriquecido con la actividad de extracción para callar a los pueblos afectados”, opinan en Izquierda Unida.

La coalición también discrepa con los 17 millones de euros asignados a actividades de formación y cree que es una política “de cara a la galería, ya que se destinan cantidades ingentes a formación mientras trabajadores ya preparados, como el caso de las subcontratas de Endesa se van al paro”. Según Bilbao, “son cantidades respetables que podrían servir para traer ciclos o incluso carreras”.

En cuanto a los 100 millones de euros destinados a instalaciones municipales, IU señala que estas deben financiarse a través de partidas normales que la administración no está cubriendo y no con fondos para la Transición Justa. La formación también discrepa de la eficiencia de estas partidas. “Ya lo hemos visto en otras ocasiones” dice Bilbao “si no hay empleo los pabellones no tienen niños y las carreteras no tienen coches”. IU apunta a una “costosa maniobra de distracción para que parezca que se está haciendo algo”.

En opinión de IU, los Fondos de Transición Justa deberían haberse invertido en la creación directa por parte del Estado de industrias que generen empleo de calidad y duradero aprovechando la recursos del Bierzo, el impulso de un CIUDEN como instrumento de transición y servicios públicos. “En El Bierzo se ha malgastado ya mucho dinero en proyectos prescindibles” apostilla la coordinadora, “este era el momento para crear empleo”. Desde IU aseguran que seguirán trabajando sobre la propuesta de reindustrialización. “Insistiremos hasta la saciedad: más CUIDEN, más Industria y más servicios públicos”, concluyen en IU.