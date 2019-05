Izquierda Unida de Ponferrada propone un IBI ligado a la política social y de vivienda

Izquierda Unida de Ponferrada valora que “la tasa del impuesto por bienes inmuebles debe ser un baremo del rumbo izquierdista que debe tener el próximo gobierno municipal”. Por ello, el candidato a la Alcaldía de Izquierda Unida en Ponferrada, Javi Arias, se muestra convencido de que “una política en defensa de los más débiles no puede ser transversal sino de izquierdas: el IBI no se le puede bajar a todos sin cribar a quienes hacen negocio con la escasez”.

Para Arias, “hay que desincentivar la esperanza de más especulación y ayudar a quienes están empobrecidos por el sistema”. Izquierda Unida propone reducir el IBI a la primera vivienda empezando por aquellas familias en riesgo de exclusión y de rentas más bajas. Esta disminución se compensaría rebalanceando el impuesto hacia las entidades que posee numerosas pisos vacíos en la ciudad. O lo que es lo mismo, para el candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Ponferrada,, “el IBI debe servir para hacer política social ayudando a quien lo necesita, bajándoselo; y para hacer política de vivienda, invitando las entidades que poseen viviendas vacías a venderlas o alquilarlas a los demandantes”. “No se trata de subir el IBI para recaudar más, sino para financiar políticas sociales directas y lubricar el mercado de compra-venta de viviendas”.

Para Javi Arias, “los impuestos pueden servir para desperezar la oferta de pisos y para que la banca, que se guía por cálculos matemáticos, entienda que no puede seguir tomando el pelo a los habitantes de este municipio. El ‘transversalismo’ es el chiste que la banca quiere escuchar, mientras que sólo desde un discurso de izquierda se puede plantear con seriedad que ha habido una gran estafa inmobiliaria y que basta ya de autoengaños. No tiene sentido que en un municipio que pierde población los precios de la vivienda no se hayan desplomado todavía y que quienes se quedan tengan problemas para pagar su hipoteca, su renta o encontrar un acomodo para empezar una vida familiar o de pareja”, concluye.