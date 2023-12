Cuatro jabalís ‘indagan’ en busca del tesoro de los Templarios

Las visitas de estos animales sorprenden a la ciudadanía y asustan a parte de ella aunque todavía no se han registrado incidentes en los cascos urbanos del Bierzo

Jabalís en el Castillo de los Templarios. / Rita Dica

Cuatro jabalís fueron vistos la pasada noche escarbando en los alrededores de la Fortaleza Templaria de Ponferrada. El monumento, de incalculable valor arqueológico, se encuentra protegido por su conocida muralla pero en las zonas adyacentes el césped que como una falda verde ornamenta este castillo, estampa más conocida de la capital del Bierzo, se vio afectado por los laboriosos colmillos y hocicos de estos tres suidos.

Avistamientos de jabalís en el casco urbano

La ciudadanía ponferradina recibe con sorpresa y algo de incredulidad las no poco frecuentes imágenes que hacen circular las redes sociales sobre avistamientos de jabalís en calles y plazas de la capital del Bierzo. En la zona alta de Ponferrada, junto a la Rosaleda, es donde más frecuentemente se dejan ver estos gochos salvajes, a los que al parecer no les importa pasearse bajo las farolas de la urbe, como pasó en el pasado noviembre. En marzo de este 2023, también se pudo ver un jabalí por la zona de la ITV, aunque ninguna de las fuentes contrastadas pudo confirmar o desmentir que estuviera allí para revisar vehículo alguno. El interés por el misterio de los Templarios que estos animales demostraron anoche tener no es nuevo: en noviembre del pasado 2022, otro ejemplar fue localizado contemplando la estatua del Caballero del Temple, en el barrio homónimo.