Javier Arias: "Marcaremos líneas rojas, verdes y moradas al alcalde, pero serán líneas de conexión entre el PSOE y Ponferrada Contigo""

El candidato de Ponferrada Contigo, Javier Arias. / QUINITO

Javier Arias es el más joven de los candidatos a la Alcaldía de Ponferrada pero no llega a estas elecciones sin experiencia previa. Ya lo intentó en 2019. Ahora, algunos de los contrincantes de aquel entonces son ahora compañeros en la formación Ponferrada Contigo, con la que Izquierda Unida, Municipalistas por el Cambio, Verdes - Equo e independientes quieren entrar en el consistorio de la capital del Bierzo.

Ponferrada Contigo quiere hacer de las políticas ecologistas, feministas y orientadas a los trabajadores una bandera con la que formar parte de un posible gobierno progresista en Ponferrada tras el próximo 28 de mayo.

¿Por qué se vuelve a presentar a las elecciones?

Como cualquier otro ciudadano de la izquierda transformadora, mi ilusión es conseguir que mi ciudad aborde los retos del cambio climático y, en particular en Ponferrada, también los de la despoblación, avanzando hacia un nuevo país. Además, si tenía alguna duda, por lo duras que pueden ser las campañas electorales, me refiero para los partidos pequeños, se esfumaron durante el proceso de gestación de Ponferrada Contigo.

Ha sido un proceso sobre todo de aprendizaje, en particular en materia de ecologismo. Todos los compañeros y compañeras hemos aportado muchísimo y nos hemos sentido partícipes de un proceso radicalmente democrático. Porque democracia no es solo votar, es debatir y argumentar y a través de ese diálogo, aprender y acuñar las mejores ideas.

Con esto, hemos conseguido sumar para la ciudad un programa electoral que aborda desde el ecologismo, el feminismo y la tradición de izquierdas las soluciones que nos parecen más adecuadas para que Ponferrada dentro de cuatro años sea una ciudad más verde, más igualitaria y con oportunidades de trabajo digno.

¿Para Ponferrada Contigo, cuáles son los principales problemas del municipio?

El principal problema es el empleo. Hay que crear puestos de trabajo de calidad en nuestra ciudad. Es un gran reto pero tenemos en Flores del Sil una herramienta que no estamos utilizando. Me refiero al antiguo colegio, que está en desuso. Tenemos que convertir ese espacio en un lugar donde asociaciones, vecinos y jóvenes con ideas y proyectos puedan ponerlas en marcha. Lo que se suele llamar un vivero de empresas, que en este caso sea también de asociacionismo.

Y hay que desarrollar lo que ya tenemos. El alcalde ha sido capaz de conseguir compromisos de la Junta en materia de infraestructuras para el polígono de la Llanada. Hay que seguir por esa línea, pues el empleo industrial es el que mayor valor añadido crea. El propio Ramón y el alcalde de Camponaraya han anunciado con ministras de por medio que se va a hacer un parque agroalimentario. Esto es importantísimo. No debemos dejar que se quede en un brindis al sol electoralista.

Si estamos en el Ayuntamiento, y no te digo ya en el de Camponaraya y en la Diputación, tras el ‘buenos días’ le recordaremos a diario a Olegario Ramón su promesa del parque agroalimentario. Hay que poner al PSOE contra las cuerdas en ese asunto porque es vital para el futuro de la comarca. A las promesas incumplidas del PP en la Junta no se le puede añadir más humo, por mucho que le sirva a estos dos candidatos a alcalde para ganar votos. La industria de transformación agroalimentaria es el futuro de la comarca del Bierzo y no puede frivolizarse con este tema.

En caso de entrar al Ayuntamiento, ¿qué otras exigencias pondrían a una posible investidura de Olegario Ramón?

Como se suele decir, con el PSOE vamos a marcar líneas rojas pero también verdes y moradas. Aunque al contrario de lo que se suele entender: me refiero a que va a haber líneas de conexión con esa “alma” del PSOE que comparte con nosotros convicciones izquierdistas, ecologistas y feministas. Quienes confiamos en el progreso somos perfectamente capaces de construir el futuro juntos.

Y ese futuro en Ponferrada pasa por apostar por una política municipal de ampliación y mejora continua de parques y jardines. El verano pasado ya nos avisó de lo que viene: olas de calor cada vez más fuertes. Necesitamos espacios frescos, para los niños y para los mayores. Las piscinas deben ser gratuitas para los menores de 12 años durante las olas de calor pero además hay que dedicar recursos, me refiero a dinero, a dar lozanía a nuestros parques.

Hay que seguir las indicaciones de los técnicos de parques y jardines y decirles que tienen “barra libre”, que son nuestra baza para luchar contra las consecuencias del cambio climático en la ciudad, que se esmeren todo lo posible porque necesitamos de sus soluciones.

Cuando estemos en el Ayuntamiento, queremos revisar el proyecto que hay para la plaza Interior. No entendemos que no se haga una propuesta con el arbolado como protagonista. No es lo que se puede querer para un espacio que está en la zona de bajas emisiones.

¿Cuál es su postura respecto a la Zona de Bajas Emisiones?

Que ha faltado pedagogía y participación vecinal y de asociaciones, algo que es triste que pase con un gobierno de izquierdas. De la oposición (y algunos del equipo de gobierno) mejor no hablo, pero creo que el adjetivo sería “oportunismo”.

En Santiago de Compostela, cuando se decidió peatonalizar el centro, cuentan que el alcalde se pasó toda una legislatura con la prioridad de explicar a los vecinos por qué era positivo para residentes, comercio y para la ciudad en su conjunto peatonalizar las calles del centro (y los resultados están ahí).

Nosotros apostamos por las peatonalizaciones, por que haya un plan de creación de zonas verdes, por que haya una verdadera malla de carriles bici… es decir: por alternativas al coche. Sin eso, la ZBE puede quedarse coja.

Y esa pedagogía, que es explicar a los vecinos pero también entender sus problemáticas, que cada uno tiene la suya. Estar en la calle para comprender a, por ejemplo, los comercios que puedan tener un volumen alto de clientes que vayan en coche y además a diario, porque aprovechan cuando van o vienen de recoger a los niños del cole. Pero bueno, vemos un falso debate en el que se habla de “ruina económica” ligada a la ZBE cuando el problema del comercio en Ponferrada es la pérdida de actividad económica de la comarca del Bierzo. Incluso hay tiendas del centro comercial que han echado el cierre.

Y otro aspecto sobre el que hay que replantear esta cuestión es el del bus urbano. Nosotros proponemos crear un sistema metropolitano de transporte público. Vamos a ser decisivos en Cacabelos, Toreno y Fabero, vamos a ganar en Folgoso y no nos falta más que un pequeño empujón para, tal vez, entrar en el próximo equipo de gobierno en Ponferrada. No estamos como en los años ‘80 del siglo pasado con aquellos grandes alcaldes de Izquierda Unida en las cuencas pero los resultados de las candidaturas de El Bierzo Contigo van a ser muy buenos y estaremos en el Consejo Comarcal, donde queremos cambiar muchas cosas para mejorarlo y desde donde vamos a proponer coordinar esa solución pública, sostenible, verde y eficaz para el transporte de personas en el área funcional de Ponferrada.

¿Qué propuestas llevan para el Consejo Comarcal?

Dotarlo de competencias y convertirlo en la casa común de los servicios municipales del Bierzo. Primero, de abajo a arriba: agrupar en él las mancomunidades y los servicios municipales de los ayuntamientos pequeños. En otras palabras: hacerlo mayor de edad y presentarnos como una institución hecha y derecha ante la Diputación y la Junta para, entonces sí, hablar con derecho de recibir nuevas competencias. Para ese entonces tendrá sentido crear una nueva sede, en la que estén las mancomunidades y los equipos de trabajo. Mudarse sin incorporar las mancomunidades al Consejo Comarcal del Bierzo es simplemente un cambio de fachada.

Estos cambios no costarían dinero sino todo lo contrario y además sería la manera de proveer un servicio mejor. Con equipos de trabajo mayores en los diferentes servicios municipales, se gana en organización y en capacidad de atención a los ciudadanos. Y hay un tema muy importante, en la recogida de basuras, que es uno de los retos a abordar en los próximos quinquenios.

Hace falta un centro de tratamiento de residuos que trate la materia orgánica previamente separada. La legislación lo contempla como obligatorio y eso solo se está cumpliendo [en la provincia] en Astorga, donde se está avanzando para cumplir con la normativa. Tenemos que hacernos responsables de la basura que generamos, hay un problema global en este sentido. Seamos optimistas en esto: tenemos el ejemplo de cómo empezara a hacerlo a poco más de 50 kilómetros, del otro lado del Manzanal.

Queremos ser pioneros en lo que en 2050 será norma. En Ponferrada, vamos a poner en marcha proyectos piloto de recogida selectiva móvil. Este método innovador, instalado en Baleares, consiguió que en la ciudad de Palma se pasase de un 17 por ciento de reciclaje al 71.

El ecologismo es una fuente inagotable de riqueza. A nivel comarcal, estamos hablando de que, además, a través del Banco de Tierras proporcionaríamos masivamente compost a los agricultores, reduciendo su uso de fertilizantes sintéticos, con el consecuente ahorro económico y la mejora ambiental. Un Consejo Comarcal que gestione públicamente el agua de los bercianos, se ocupe del ciclo de las basuras al completo y agrupe equipos técnicos de trabajo potentes se merecerá una sede acorde a su tamaño y función, quizá dentro de cinco años, cuando logremos que eso llegue. Con el agua en la primera planta, las basuras en la segunda, los servicios sociales en la tercera, etcétera. Si en la primera planta de esa nueva sede del Consejo no está la empresa pública que gestiona el abastecimiento de aguas de todos los municipios del Bierzo, entonces no quiero nueva sede para el Consejo.

Es posible que en el próximo mandato se inicie una renovación del PGOU, algo reclamado por políticos destacados como Samuel Folgueral y que ha anunciado esta campaña el alcalde. ¿Cuál es su postura a este respecto?

Como explican los que saben, en 2007, cuando se aprobó el PGOU vigente, la situación era muy diferente a la actual, por lo que estamos de acuerdo con ambos. Ahora se pierde población y ese Plan no es realista. Pero bueno: tampoco lo era entonces pensar que la ciudad crecería hasta los ciento y pico mil habitantes.

Nuestras máximas serán siempre las mismas: atención a la participación ciudadana para adaptar la normativa a las necesidades de los ciudadanos. Y, por supuesto, generar bolsas de vivienda pública de alquiler en donde sea posible, para garantizar el derecho a la vivienda y facilitar el asentamiento de población. No sé qué otros mecanismos que no sean la intervención pública en el mercado de vivienda tienen otras ideologías para revertir las gráficas de la demografía, pero me temo que no funcionan.

No quiero repetirme pero en ese nuevo plan debe pensarse en una ciudad para peatones y ciclistas y apostar por las zonas verdes. En otro orden de cosas, el señor Morala hablaba hace no mucho de ampliar los ARU y estamos completamente de acuerdo, como me consta que quiere también el PSOE. La rehabilitación de edificios debe fomentarse.

Hay que poner mucha atención en la periferia pues Ponferrada es una ciudad viva, capaz de reinventarse a sí misma a través de sus barrios y pedanías. Y, sobre todo, hay que cambiar la “cultura política”, abandonando la estética de las grandes inauguraciones y proyectos en favor de la ética del cuidado de lo ya existente.

¿Qué propuestas llevan para jóvenes y mayores?

Creo que cuando hablábamos de cambio climático ya he mencionado lo importante que me parece que proliferen las zonas verdes en Ponferrada, en especial para nuestros mayores. Su salud es nuestro deber. Y su ocio: que tengan una oferta de actividades para lo que se suele llamar “envejecimiento activo”. Y mira, hablábamos antes del Consejo Comarcal: vengo de reunirme con los representantes de AFA Bierzo y me han dicho que el Consejo les da unos miles de euros y el Ayuntamiento de Ponferrada otro tanto. Sus servicios, que alcanzan el millón de euros, los costean principalmente los usuarios. Esto no es algo que podamos cambiar del día para la noche pero tienen nuestro compromiso de mejorar esa dotación.

Es importantísimo tejer una red vecinal, asociativa y de organizaciones que dinamicen la ciudad. Es muy decepcionante ver el colegio de Flores del Sil abandonado, cuando deberían estar allí los talleres de Alfaem, cuando deberían estar los colectivos vecinales, las asociaciones LGTBI y todos aquellos que quieren dar un paso para dar impulso a la ciudad. Porque eso es muy importante y queremos seguir en esa línea de trabajo para nuestros mayores, para que se les organicen actividades, para que se sientan acompañados… Lo cierto es que en mi opinión, María Luisa Varela ha sido una muy buena concejala en el área de Mayores.

¿Y en cuanto a los jóvenes?

La clave es la cultura y la paradoja de Olegario Ramón es que lo mejor que se puede decir de su mandato se le vuelve en contra en estas elecciones, porque es incomprensible que la que ha sido concejala de Cultura durante estos años, Concepción de Vega, no vaya a repetir. Se ha hecho una oferta cultural impresionante, abriendo a la música espacios como la casa Valdés, deslumbrando al personal con la conversión del Castillo Viejo en una escena para las artes, arropando a los libreros, arriesgando con acierto en la Noche Templaria…

Y lo menciono porque es básico que los jóvenes podamos, bueno, “puedan”, acceder a una oferta cultural de la que presumir cuando salgan de Ponferrada, sencillamente para que ese regusto les dé ganas de volver. Si hablamos de juventud, la cultura siembra el arraigo. Y también hay que contar con buenas instalaciones deportivas. Aprobamos todo lo que se ha hecho en este área pero nos exigiremos hacer más. Si sacamos 9, será Iván Fernández el concejal del área de Deportes, una persona con un gran conocimiento del mundo del deporte y que cuenta con el reconocimiento y el cariño de la base.

Solo queda preguntarle, ¿por qué los ciudadanos de Ponferrada deberían votar a Ponferrada Contigo?

A los ciudadanos y ciudadanas de este municipio les diría que somos una candidatura que está pegada al suelo y que viene con soluciones para los problemas que atañen a un ayuntamiento o a un consejo comarcal. No hemos hablado de la situación de los trabajadores del servicio de Recogida del Ayuntamiento de Ponferrada. No importa: ellos saben por público y por privado lo que pienso y cuentan con todo mi apoyo. Todo mi apoyo.

Pero en fin, parece broma pero durante estos últimos cuatro años, mucha gente me ha dicho “qué pena que no salieras”. No sé a qué se referían pero algún que otro votante socialista me ha dicho más o menos aquello de “mejor hubiera sido sacar ocho y que estuvieras tú, en vez de De la Fuente”. Me agrada pensar que la gente confía en mí y en esta candidatura. Espero que eso se traduzca en una cascada de votos.

Pido el voto para Ponferrada Contigo para que en el municipio haya un gobierno de progresistas en el que el alcalde tenga un pepito grillo en el hombro izquierdo. Con la honestidad que tenemos y saben que tenemos los que nos conocen y las ganas de transformación de una candidatura joven en la que se puede encontrar personas de diferentes ámbitos que, simplemente, como dice nuestro lema, queremos “sumar contigo”.

