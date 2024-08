Javi Rey, con ganas del primer enfrentamiento: “Tenemos muy buen grupo y ahora hay que reflejarlo en el terreno de juego”

El nuevo entrenador de la SD Ponferradina, Javi Rey, ha transmitido este viernes 23 de agosto sus “ganas” porque llegue el partido del domingo. Este será el primer partido de Liga en el que se reflejará el trabajo realizado en la pretemporada y tendrá lugar el 25 de agosto a las 19.00 horas en el Toralín.

A este primer encuentro, “llegamos muy bien, hay incertidumbre pero el equipo está bien, el nivel de los entrenamientos es alto. La gente está deseando que llegue el partido del domingo, empezar a competir, tenemos muy buen grupo y ahora hay que reflejarlo en el terreno de juego”, señaló.





Rey destacó la disponibilidad de los 24 jugadores para el partido del domingo. “Tenerlos a todos disponibles para el domingo habla muy bien de ellos y para mí no es un problema, un entrenador tiene que tomar decisiones y cuantas mas dudas tenga mejor”.

En relación a su rival, la Real Sociedad B, Javi Rey adelanta que “tenemos muy poca información de La Real, pero por suerte el entrenador es el mismo que el de la anterior temporada y sigue la misma línea de trabajo. Tiene muy buena plantilla, con mucho talento. La seña de identidad y el juego son los mismos que la temporada pasada y sabemos lo que nos vamos a encontrar el domingo”.

En cuanto a las ocasiones de gol, Rey asegura que no le preocupa el gol. “Estoy muy tranquilo porque tenemos muchos jugadores que tienen gol, tenemos mucho talento en medio campo hacia delante y jugadores determinantes. No tenemos un futbolista de 20 goles pero tenemos goles en muchos futbolistas, no me preocupa el gol, si el equipo no genera ocasiones de gol el domingo si que me iré un poco preocupado”.