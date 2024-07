Javi Rey quiere una Ponferradina “valiente y protagonista”

La Ponferradina presentó este lunes, primer día de la temporada 2024-25, a su nuevo entrenador, Javi Rey (Ourense, 1985), que ha firmado por una temporada con opción a una más automáticamente en caso de lograr el ascenso a Segunda División. El presidente blanquiazul, José Fernández Nieto, reiteró que Rey “es un hombre de fútbol y lo hemos elegido porque es el mejor entrenador que puede tener la Deportiva. Estamos ilusionados y con ganas de comenzar”.

Javi Rey, por su parte, se mostró “encantado de estar aquí. Conozco muy bien a la Ponferradina, me he enfrentado a ella muchas veces y nunca me imaginé poder estar en la Deportiva. Es un orgullo estar aquí, es un club al que siempre admiré y desde ya voy a trabajar al cien por cien para devolver al equipo a donde se merece”. El técnico ourensano reconoció que cuando decidió dejar el Arenteiro “no tenía ninguna oferta encima de la mesa”, pero “a los dos días llegó la posibilidad de entrenar a la Ponferradina. Hubo varias reuniones y cuando me dijeron que era la primera opción el acuerdo fue rápido”.





En cuanto a su propuesta futbolística, Rey tiene muy claro que quiere “una Ponferradina valiente y protagonista. Me gusta el fútbol asociativo y en eso estamos trabajando para confeccionar la plantilla. Queremos jugar bien y ser protagonistas, con presión tras pérdida para recuperar el balón y, sobre todo, con sentido, no dar pases por darlos”.

A por el tercer ascenso

El objetivo de ascender a Segunda no es algo que asuste a Javi Rey, que ya logró dos ascensos antes con el Arenteiro y el Barco y espera lograr el tercero con la Ponferradina: “¡Ojalá! En todos los proyectos anteriores logré los objetivos y vamos a trabajar por ello. Me encanta esa presión, lo veo como un reto. Sé a dónde vengo, un club muy grande que su lugar es la Segunda División, no la Primera RFEF. Tenemos un proyecto para llegar al fútbol profesional como entrenador y el camino es la Deportiva”.

Para ello, insistió en que “lo primero es que el equipo tenga una seña de identidad, un modelo de juego nuestro con el que la afición se sienta identificada. Lo primero somos nosotros. Tenemos que recuperar a la afición, que aprieta mucho en El Toralín y es el principal activo del club para alcanzar el objetivo de ganar la Liga o jugar el playoff. Tenemos que darle algo al aficionado para que se vuelva a enganchar, quiero que se sientan identificados con el equipo y para eso hay que tener una seña de identidad reconocible”.

Pretemporada de la Ponferradina

Javi Rey también anunció las fechas de vuelta al trabajo, con el 12 de julio como día para realizar los reconocimientos médicos y el 15 para saltar al campo. Sus entrenamientos, adelantó, pasan por que “la intensidad es innegociable. Queremos partidos de ritmo muy alto y el trabajo de la semana es imprescindible para eso”. El entrenador blanquiazul considera que lograrlo “será sencillo, dentro de la complejidad de crear un modelo de juego en el que va a haber muchos jugadores nuevos, pero el jugador va a agradecer este modelo de juego. Este año lo viví en el Arenteiro, les gusta ser protagonistas con el balón”.

Donde sí echó balones fuera el nuevo técnico fue a la hora de hablar de fichajes, dado que será el propio club el que en las próximas horas haga pública la situación de la plantilla y las posibles incorporaciones. Con cierta retranca de su tierra, Rey aseguró que “va a ser una Ponferradina muy gallega porque yo soy gallego, mi segundo –Luis Vilachá– también lo es y el preparador físico, también”. Más en serio, el entrenador se limitó a decir que “estamos trabajando en varios jugadores con la dirección deportiva y hay negociaciones abiertas”.