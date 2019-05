Javier Arias: “No podemos seguir tolerando que empresas privadas gestionen servicios públicos”

El candidato de Izquierda Unida apuesta por un gobierno progresista para Ponferrada, aunque no quiere hablar de pactos de gobierno

Javier Arias, candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Ponferrada / QUINITO

El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Ponferrada, Javier Arias, uno de los más jóvenes que concurren a estas elecciones municipales, apuesta por la remunicipalización de servicios y por la participación ciudadana en el gobierno de la capital berciana. A pesar de la fragmentación de la izquierda local, Arias confía en mantener a IU en el pleno del ayuntamiento el próximo 26 de mayo.

Preséntese brevemente.

Estuve en las Juventudes Comunistas desde los 16 años, aunque cuando me fui a estudiar a León perdí un poco ese vínculo. Al volver, en 2015, participé con Ponferrada en Común como número 3 en la lista y desde abril del año pasado soy el coordinador local de Izquierda Unida. Cuando Miguel anunció que no iba a presentarse buscamos una alternativa para la candidatura municipal y en eso llevamos trabajando desde entonces.

¿Qué balance hace de estos últimos cuatro años en Ponferrada?

Ha sido un mandato con más sombras que luces. Se ha gobernado a golpe de ocurrencia y ha faltado diálogo, no sólo entre el gobierno y la oposición, sino entre los propios partidos que forman el equipo de gobierno. El ejemplo lo tenemos en que ahora Pedro Muñoz casi rechaza haber formado parte de ese cogobierno o todo lo que pasó con Ciudadanos, con el cese de Rosa Luna como presidenta del Imfe o la negativa a aprobar los presupuestos. Al final es un mandato que habría que borrar de la historia reciente de la ciudad.

IU se presenta como heredera de Ponferrada en Común, ¿cómo valora el trabajo de los dos concejales de PeC en este mandato?

Creo que es positivo en el sentido de que fue el primer germen de la confluencia de izquierdas en la ciudad, si bien IU era el único partido como tal que estaba presente y el resto de la gente venía como independiente, o de asociaciones. Ahora estamos trabajando para continuar ese trabajo sólo con las siglas de Izquierda Unida, porque no ha sido posible la confluencia con otros partidos.

En estos cuatro años hemos conseguido poner otra vez en el pleno las municipalizaciones de servicios públicos como el transporte urbano o la limpieza, hemos metido en la institución los presupuestos participativos, los concejos de barrio o los trámites para recuperar las pedanías de Los Barrios. En ese sentido, un bloque fuerte de izquierdas en el ayuntamiento sirve precisamente para eso.

Un bloque de izquierdas que no acude unido a estas elecciones. ¿Hasta qué punto puede dañar a sus resultados que haya cuatro partidos a la izquierda del PSOE?

Creo que a la hora de presentarse a la ciudadanía la gente debe conocer dónde hemos estado cada uno durante estos cuatro años. IU ha sido una parte importante de Ponferrada en Común y hemos estado trabajando por Ponferrada y siendo leales a la ciudad y a la institución, votando a favor de cosas que creíamos positivas para la ciudad aunque las presentara el Partido Popular.

Hemos hecho un trabajo real tanto en el ayuntamiento como en la calle, y si hay que buscar un culpable de por qué no ha habido confluencia creo que no ha sido Izquierda Unida. Nosotros ya en 2015 perdimos las siglas y no nos hubiera importado ahora ir hacia otro modelo de confluencia y en ello hemos estado trabajando. Hemos conseguido incorporar personas de Ponferrada en Común, de colectivos vecinales, de asociaciones… A pesar de que vayamos con las siglas de Izquierda Unida sí hemos hecho una confluencia de izquierdas, sin olvidar que en el fondo IU es en sí misma una confluencia.

¿Cuáles son las líneas generales de su programa?

Principalmente, no podemos seguir tolerando que haya empresas privadas que gestionen los servicios públicos, y no sólo hablo del transporte urbano o de la recogida de basuras, sino de servicios sociales. Hay empresas gestionando las necesidades de la gente con el único fin de un lucro económico, y desde luego esa va a seguir siendo nuestra pelea.

Otra de las cuestiones es la de la democracia y los presupuestos participativos, que los barrios y las pedanías también puedan decidir en qué se gasta su dinero, porque son los vecinos de esas zonas los que mejor conocen las necesidades que tienen. Se pueden articular mecanismos como un pleno sobre el estado del municipio o el sillón 26 que aparece en el Reglamento de Participación Ciudadana pero que en la realidad nunca ha tenido cabida en el pleno.

Otro asunto importante sería revisar todas las redes de los edificios públicos, especialmente colegios e institutos donde tienen problemas casi todos los años con la calefacción, o la línea fría de los comedores escolares, donde de nuevo nos encontramos con empresas privadas que buscan la rentabilidad por encima del servicio. Algo aún más sangrante si tenemos en cuenta que hay muchos niños para los que ésa es su principal comida del día.

¿Tienen algún gran proyecto programático o ya pasó el tiempo de las grandes obras?

Es obvio que las cosas han cambiado en los últimos años, primero porque la situación económica de las instituciones ha empeorado. Es verdad que algunos partidos han hablado de proyectos faraónicos, como cubrir con un techo retráctil el auditorio, pero yo creo que la gente ya no busca tanto eso como soluciones cercanas.

Por ejemplo, nosotros proponemos que la brigada de obras se convierta en una empresa pública de obras y que sirva no sólo para hacer esas obras, sino también para su mantenimiento. En materia de urbanismo Ponferrada necesita ese mantenimiento de aceras, carreteras, farolas, bancos… También ganar espacios para la vida con peatonalizaciones, espacios verdes o integrar el río en la ciudad.

¿Estamos en un tiempo donde hay que volver a las necesidades básicas de la pirámide, que ya se daban por cubiertas?

Es verdad que con todos los problemas que tienen los trabajadores y que no les permiten llevar una vida plena parece ilógico estar hablando de bancos o de parques. Pero al final los ayuntamientos tienen las competencias que tienen y es obvio que a través de una empresa pública no sólo se generaría empleo de calidad sino que la vida en la ciudad sería mejor, porque estamos hablando del parque donde juegan tus hijos o del colegio donde van a estudiar, que también son cosas básicas y que pueden generar empleo estable y de calidad.

Tras una semana de campaña parece que está siendo más calmada que, sin ir más lejos, la de las elecciones generales de hace un mes.

En las municipales todos nos conocemos y hay otra relación entre los candidatos. En nuestro caso, que queramos un gobierno progresista para Ponferrada tampoco quiere decir que tengamos que estar a la gresca con otras formaciones. Desde luego, espero que la tónica de la campaña sea, no la tranquilidad, porque al final se trata de confrontar ideas, pero sí que no haya faltas de respeto, aunque alguna ha habido ya.

Habla de ese gobierno progresista para Ponferrada, que según las encuestas debería pasar por pactos. ¿Estarían dispuestos, por ejemplo, a pactar con PSOE y Podemos?

Nuestro único pacto pasa por una base programática. Nosotros llevamos una serie de propuestas que creemos que son buenas para la ciudad y ese pacto iría en el sentido de sacar adelante la mayor parte de las mismas. No soy partidario de que haya un gobierno multicolor, sino que haya una fuerza que gobierne la ciudad y que el resto consigamos arrancarle compromisos. En este caso es obvio que preferimos un gobierno progresista y lógicamente hay partidos con los que Izquierda Unida tiene muy difícil llegar a algún entendimiento. Al final nuestro único pacto es con la ciudadanía, que el domingo 26 nos colocará donde nos tenga que colocar, que seguro que será dentro de la institución, y nuestro compromiso será hacer pactos programáticos.