Javier Campos (PSOE): "Para el Partido Popular todo esto es un negocio"

El candidato berciano del PSOE, Javier Campos. / QUINITO

El número 2 de la lista del PSOE por León a las Cortes, el berciano Javier Campos, señala la necesidad de "cambio" en Castilla y León "después de 35 años de gobierno del PP" para revertir situaciones como la despoblación, la carencia de servicios en el medio rural o la reindustrialización de la comarca del Bierzo. Campos critica la "dejadez de funciones" del Partido Popular en la Junta de Castilla y León y las "mentiras" de Ciudadanos en la pasada campaña, aunque sólo pone veto a Vox a la hora de hablar de posibles pactos postelectorales el tras los comicios del 13 de febrero.

¿Qué balance hace de la campaña que está a punto de concluir?

Muy bueno. Hemos recorrido toda la provincia y toda la Comunidad, haciendo un gran esfuerzo para convencer a nuestros vecinos y vecinas de que el cambio es necesario. Estamos trasladando esperanza, el mensaje de Luis Tudanca y del PSOE, que es ilusionante y que tiene que cambiar 35 años de derivas de políticas de derechas que nos han llevado a la despoblación, a la tristeza y a que, sobre todo, nuestros jóvenes sean los que tengan que pagar toda esta situación yéndose de nuestro territorio.

El medio rural ha ganado importancia en esta campaña...

Así es, porque es el primer afectado por las políticas de despoblación de la derecha. Se empieza por el más débil, y en este caso es el ámbito rural, que se está quedando despoblado por falta de servicios. Es la pescadilla que se muerde la cola: la falta de servicios hace que la gente no se quiera quedar y si la gente no se queda la administración retira servicios porque no hay gente. Eso hace que el medio rural, el que menos habitantes tiene, sea el primer afectado, pero siguiendo en esa dinámica es fácil pensar que poblaciones medias o grandes sigan el mismo camino a corto plazo. No nos podemos extrañar de que todos tengamos que vivir en Valladolid en unos años, e incluso que los de Valladolid tengan que irse a vivir a Madrid, si seguimos esta dinámica. Es una locura y es algo que el PP no quiere corregir porque está en la cuerda floja.

Todo esto es a cambio de servicios que están prestando otras entidades que no tienen nada que ver con lo público, que es lo que nosotros defendemos, lo público. Para el Partido Popular todo esto es un negocio y así lo enfoca. Ahora hay otros actores, y me estoy refiriendo a Vox, que están haciendo que el PP se quede en un segundo plano y que serán los que gobernarán realmente ante una situación de debilidad del PP. Eso sí, el PSOE va a ganar las elecciones y no va a permitir que eso se produzca.

Desde el PSOE insisten mucho con esa posibilidad de que Vox entre en el Gobierno autonómico. ¿Es meter miedo o hay una opción real de ver a la extrema derecha en la Junta?

La posibilidad es real siempre y cuando les den los números, y nosotros trabajamos para que los números nos den a nosotros. En 2019 ganamos ampliamente las elecciones, en Castilla y León las personas dijeron "basta ya" a las políticas del PP y los mandaron a un segundo plano, con 29 procuradores por los 35 del PSOE. Eso es un cambio obligado que Ciudadanos no supo ver. Ciudadanos votó a favor todas nuestras iniciativas en la legislatura anterior y decían que iban a sacar al Partido Popular del Gobierno de Castilla y León, y llegado el momento mintieron a todos sus votantes. En su eslogan aparece "El valor de la palabra", que me parece reírse de su electorado y de todos aquellos que confiaron en ellos, pero la vida es ironía y esta parece una ironía más. Nosotros estamos seguros de que vamos a volver a ganar las elecciones, y luego veremos cuáles son los equilibrios entre fuerzas para alcanzar una mayoría parlamentaria que nos permita gobernar, que es lo que teníamos que haber hecho ya hace dos años y medio.

¿Estarían abiertos a pactar con Ciudadanos el 14 de febrero?

Nosotros tenemos claro que los pactos se tienen que dar entre formaciones que quieran hablar de Castilla y León y conferir a la política un avance. Evidentemente, hay formaciones políticas con las que no vamos a hablar, sólo una, y con el resto por supuesto que podemos hablar y se hablará para llegar a un equilibrio que permita poner a funcionar políticas que redunden en la mejora de servicios públicos en el ámbito rural y urbano que permitan que la gente se quede en nuestra zona y que generen una oportunidad para desarrollar su proyecto vital. Hay que recordar que en los últimos dos años y medio de gobierno de Mañueco se han ido 1.200 jóvenes de la provincia de León, que es un verdadero drama, y 75.000 desde que gobierna el PP. La tendencia es evidente, se han tendo que ir a buscarse la vida a otros sitios y no por lo que dice Quiñones de que son aventureros y tienen inquietudes, sino por falta de oportunidades.

¿Qué opinión le merecen las encuestas? Sólo el CIS da ventaja al PSOE...

Cada uno maneja la que le gusta, evidentemente. Siendo realistas también podemos decir que la mayor parte de las veces las encuestas se alejan de la imagen real de las urnas. Yo solamente quiero hacer la reflexión de que en las últimas elecciones la encuesta que más se acercó a los resultados fue la del CIS, que nos daba menos procuradores de los que al final sacamos.

Volviendo al tema de servicios, usted a defendido a capa y espada la Sanidad en las Cortes como una de las grandes necesidades para el Bierzo.



Claro. Es que eso son los pilares del estado del bienestar, sobre todo la salud y la educación, porque son las herramientas que nos permiten desarrollar nuestros proyectos en libertad. La educación nos da esos conocimientos que nos facilitan alcanzar la felicidad, ya sea a través del trabajo u otras actividades. La educación es fundamental y la llevamos por bandera, apostando por la educación pública y medidas como la escolarización gratuita de 0 a 3 años, porque es una medida que también permite a la mujer incorporarse con más facilidad al mercado laboral. La mujer tiene que entrar con más fuerza en esta sociedad, por mucho que haya grupos políticos retrógrados que prefieran tener a la mujer en casa, que no reconocen la brecha de género o el maltrato a las mujeres, y estoy hablando de Vox, un grupo que está en contra de personas como los inmigrantes, que tanto nos ayudan a sacar un partido adelante, y que están en contra de todo lo que sea diferente, como el colectivo LGTBI. Todo eso nos lo estamos jugando el día 13 debido a la debilidad del PP, que tendría que estar presumiendo de 35 años de avances y hasta ayer lo único que ha hecho es hablar del 'sanchismo'. Parece que ayer se dieron cuenta de que hay que hablar de Castilla y León, pero poco tienen que decir, porque nos han llevado a donde nos han llevado.

En referencia a la sanidad, que es el otro pilar que defendemos, ha sido uno de nuestros caballos de batalla en las Cortes. Yo lo resumo con mucha sencillez: antes de la llegada de Ciudadanos había unos servicios en el ámbito rural, que podían ser mejorables, pero los había y se daban. Sin embargo, con la llegada de Ciudadanos se han puesto en marcha unas políticas terribles para la sanidad en el medio rural. Le han hecho el trabajo sucio al PP cerrando consultorios, aunque digan que no han cerrado nada todo el mundo sabe que es mentira y eso lo van a pagar en las urnas. Nosotros apostamos por abrir de nuevo esos consultorios. Es verdad que la pandemia al principio representó una dificultad para seguir llevando esos servicios como se hacía antes, pero después ha sido una excusa para terminar de poner el candado a todas estas infraestructuras. Pero los problemas no están solo en el ámbito rural, en el urbano tenemos claros ejemplos de centros de salud que funcionan terriblemente mal por falta de personal y de recursos. Eso sí, cuando hay que poner vacunas y dar millones de euros a empresas privadas, aparecen los millones de euros para los amigos y cuando el Estado dice que los test tienen que valer 3 euros, ellos los pagan a 30, deben tener un problema de comas y de ceros.

Lo cierto es que el Partido Popular enfoca todo a través del negocio, como el transporte sanitario, que hemos denunciado insistentemente en las Cortes, o la Radioterapia, que es un escándalo absoluto. Con los seis millones de los test ya se habría hecho el acelerador lineal del Bierzo, instalado y funcionando. Sin embargo, la que va a ponerlo es una entidad privada, que a nosotros nos alegra porque va a dar servicio a la ciudadanía, pero si una empresa decide invertir millones de euros es porque sabe que los va a recuperar, entonces nos han estado mintiendo constantemente. Durante un año y medio he estado pidiendo personalmente el plan funcional, que tanto el exgerente del Sacyl como la exconsejera de Sanidad en sede parlamentaria decían que se tardaba tres meses en hacer. Después de año y medio, en Ponferrada no había plan funcional ni se le esperaba. Eso significa que no tienen ni idea de cómo quieren reestructurar una infraestructura como el Hospital El Bierzo, que se está quedando envejecido, con servicios en precariedad y con profesionales que no aguantan más una situación que consideran injusta. Por eso en nuestro programa llevamos la rehabilitación y puesta en funcionamiento para llevar al Hospital El Bierzo al nivel de lo que una comarca como el Bierzo, Laciana o la Cabrera se merecen.

'Reindustrialización' es una palabra que está en boca de todos, pero ¿cómo se logra en el Bierzo?

La reindustrialización del Bierzo es una cuestión que evidentemente nos preocupa a todos. Sí quiero recordar que hace dos legislaturas llevé muchas iniciativas pidiendo industria para el Bierzo, con la idea ya de que el carbón tarde o temprano se iba a terminar. Quiero resaltar que las competencias en industria y economía son al cien por cien de la Junta de Castilla y León, y lo que no puede ser es que cuando haya problemas todos miremos al Estado o a cualquier otro lado menos al que tiene las competencias. En este ámbito ha habido una dejación de funciones evidente para nuestra región, porque Castilla y León son dos regiones claramente diferenciadas, también industrialmente, y la parte de León ha sido maltratada y olvidada, quizá porque se entendía que con el carbón podría estar cubierto, pero la realidad es que cuando eso se acabó todo lo que lo rodeaba estaba abocado al cierre y no ha habido una política que desarrolle a la par las dos regiones. Por eso el compromiso de Luis Tudanca y del PSOE pasa por reequilibrar la balanza, por articular medidas que incentiven la empresa con fondos europeos, que van a ser absolutamente decisivos. No vamos a tener una oportunidad como esta, que ha conseguido Pedro Sánchez en Europa, y debemos aprovecharla bien. Esto consiste en ser equitativos, en dar más al que más lo necesita, y en este caso históricamente el PP sólo ha mirado industrialmente a la zona de Castilla, a ese corredor Valladolid-Palencia-Burgos, y nosotros estamos empeñados en redistribuir la riqueza, la industria y descentralizar los servicios.

Otra 'pata' económica del Bierzo es el turismo, que en esta campaña se ha centrado en Las Médulas y el Ponfeblino...

Volvemos al ámbito competencial. El turismo también es competencia directa de la Junta de Castilla y León y, efectivamente, estamos hartos de saber que en el yacimiento de Atapuerca siempre se han gastado millones de euros, mientras que en Las Médulas se han hecho inversiones meramente anecdóticas. Hasta la recogida de basuras se ha tenido que hacer cargo un servicio casi residual de la Junta. Es que no tienen ni agua, ni saneamiento, ya se están planteando dificultades para abastecer a la población en verano. ¿Dónde ha estado la Junta en estos 35 últimos años, que tienen que venir a mentir todo lo que pueden? En Las Médulas el abandono ha sido absoluto, están como estaban inicialmente, y una administración que tiene esa competencia debe empujar en esa dirección, pero no han tenido el mínimo interés. Es algo increíble en un Patrimonio de la Humanidad.

Con el Ponfeblino pasa lo mismo. Ellos son los que tienen que ceder muchas cosas para que ese proyecto salga adelante. Ahora Silván, como senador, está muy preocupad por que el Gobierno de España ponga fondos para el Ponfeblino, pero cuando él era consejero de Fomento era el responsable directo de hacer los movimientos necesarios para que esta iniciativa fuera una realidad, y sin embargo está tal cual estaba. Son las mentiras, el cinismo y la desvergüenza del Partido Popular las que milagrosamente les ha mantenido en el poder hasta 2019, con dos años y medio a mayores demoledores para el Bierzo, por eso estamos concienciando a la población para revertir la situación, cambiar a este gobierno que nos machaca y que podamos tener un proyecto de vida.

Para terminar, el otro tema candente es el de los macroparques eólicos.

Esto también lo tenemos muy claro. Una cosa es que se quiera hacer un parque eólico, un macroparque o cualquier infraestructura, el problema es que tiene que haber una legislación. Nosotros hemos insistido al PP en las Cortes para que cree una ley que proteja nuestros espacios, ya sea de patrimonio, paisajístico... que nadie pueda hacer lo que quiera donde quiera. Nuevamente, la Junta, haciendo dejación de funciones, no ha querido mover un dedo. Estamos en la realidad de que al final la lógica imperará y no se pondrá una línea de aerogeneradores a lo largo de un canal romano, pero todo eso podría estar perfectamente legislado en una ley autonómica que dijera con claridad dónde se pueden hacer, dónde no, qué condicionantes tiene que haber, qué peculiaridades hay que conservar... Es así de sencillo, pero para el Partido Popular el ruido, la confusión y todo lo que genere alboroto y pueda enredar es lo que maneja constantemente, y es triste que la ciudadanía hasta ahora no se haya dado cuenta de esa forma de actuar. En el 2019 muchos ya pidieron cambio y consiguieron que el PP no fuera la fuerza más votada, y ahora lo que vamos a conseguir es que Luis Tudanca gobierne la Junta de Castilla y León para cambiarlo todo.