Javier Gay: “Llegar a Astorga y no visitar su Catedral, sería como conocer su cuerpo y desconocer su alma”

Francisco Javier Gay Alcain, deán-presidente del cabildo catedralicio de Astorga. / AD

La Diócesis de Astorga ha programado diversos actos para conmemorar el 5501 aniversario de la bendición y colocación de la primera piedra del actual templo catedralicio. Por este motivo hemos entrevistado ampliamente a don Francisco Javier Gay Alcain, deán-presidente del cabildo catedralicio.

Pregunta: Don Javier, ¿Qué actos celebraran en la diócesis para conmemorar el 550 Aniversario de la Catedral de Astorga?

Respuesta: Los actos principales tendrán lugar el lunes, 16 de agosto, que es el día en que se cumplen los 550 de la bendición y colocación de la primera piedra del actual templo catedralicio. Ese día se celebrará una Misa Solemne, presidida por el Sr. Obispo, acompañado por todos los obispos de la Provincia eclesiástica y de los colindantes a nuestra diócesis. Y a continuación de la misma tendrá lugar un Acto Conmemorativo al pie de donde está la inscripción que da fe de la colocación de la primera piedra.

Además, en el último trimestre del año tendremos diversos actos culturales. En este momento hay programadas tres conferencias relativas a la historia, el arte y el significado teológico y eclesial de la Catedral, un concierto coral a cargo del Coro Tomás Luis de Victoria de la UPSA, y un concurso para escolares de primaria. También queremos mostrar la importancia de que la fe tenga una adecuada dimensión social y por ello en la Eucaristía del día 16 la colecta se destinará a Cáritas y además a lo largo de todo el año se ofrecerán visitas gratuitas a la Catedral a los residentes de los centros de la tercera edad de la ciudad de Astorga.

P: ¿Podría hacernos una radiografía periodística de la Catedral de Astorga?

R: Es difícil para el no periodista aventurarse en terrenos que no son el suyo. Con el riesgo de simplificar digamos que estamos ante un templo que sobresale por la gran armonía con la que se conjugan en él cuatro estilos (gótico, renacentista, barroco y neoclásico) que se fueron plasmando a lo largo de cuatro siglos, del XV al XVIII, además de los restos románicos que todavía conserva. Merece la pena pasar un tiempo sosegado en ella sólo por contemplar algunas de las joyas que conserva: Sus bóvedas, con su profusión de nervaduras y claves, en las que apenas ninguna se repite, convierten en arte la sobriedad del gótico inicial. Su retablo mayor, obra de Gaspar Becerra, es totalmente único. La Virgen de la Majestad conserva toda la belleza de una escultura románica del siglo XII. La Inmaculada

de Gregorio Fernández da bello testimonio del voto inmaculista que la ciudad realizó en el siglo XVII. El coro es una espléndida obra que auna diferentes autores y estilos. Y todo el arte que atesora se convierte en un testimonio vivo de

la fe de sus creadores y de aquellos que han trabajado en su conservación a lo largo de esto cinco siglos y medio.

P: A su juicio, ¿qué destacaría de esta Catedral?

R: Imposible destacar sólo un aspecto sin ser injusto con tantos otros. Pero quedémonos con el retablo mayor que acabo de mencionar. Su importancia se la debe no sólo al hecho de que Becerra introduce en España el manierismo de la última etapa de Miguel Ángel, del que se había imbuido a través de su formación en Italia, sino por haberse convertido en auténtico paradigma, tanto por los modelos plasmados, como por el programa teológico y contrarreformista que expresa. Temas y modelos serán aprendidos y difundidos por sus ayudantes y por otros artistas que vinieron hasta Astorga a aprender en la obra del maestro, y su influencia se extenderá por las tierras castellanas y del norte de España durante varios decenios.

P: ¿Tienen muchos visitantes?

R: Antes de la pandemia el número de visitas anual estaba en torno a las noventa mil personas. Lo cual para una ciudad de doce mil habitantes es un número considerable de visitantes que muestra la relevancia de su Catedral.

P: ¿La Catedral de Astorga, D. Javier, tiene dispositivos adaptados a otras capacidades cognitivas?

R: En este momento los dispositivos principales que usamos son las denominadas audioguías, adaptadas de tal modo que pueden escucharse desde el propio móvil personal a través de un código QR. Además hay una versión infantil dirigida a los visitantes más jóvenes, aunque accesible también para los demás, que en más de una ocasión eligen esta versión más sencilla y cercana al lenguaje de hoy. Es nuestro deseo e intención que en un futuro próximo dispongamos también de dispositivos adaptados a otras situaciones.

P: ¿Podría hablarnos del Museo de la Catedral, del cuál es usted también director?

R: Para nosotros el Museo es la antesala de la Catedral, de tal modo que las piezas que alberga preparen el ánimo de los visitantes antes de acceder al templo principal. Entre sus más de cuatrocientas obras expuestas tenemos el lignum

crucis, auténtica joya de la orfebrería medieval, el esenciero árabe de arte fatimí del siglo X, la arqueta de San Genadio, pieza única de la primitiva orfebrería asturiana, también del siglo X y una muy importante colección de vírgenes románicas y góticas.

P: ¿Cuál es el presupuesto que destinarán para celebrar esta efemérides?

R: No soy capaz de precisarle el presupuesto, pues tras la pandemia estamos en una situación económica ciertamente difícil y por ello las actividades programadas se rigen por un gran criterio de austeridad, en el que lo principal está en lo significativo de los actos y no en el gasto económico de los mismos. Sin tener pues datos concretos delante le podría decir que esperamos poder acometer todos los actos previstos con un importe que, si es posible, no supere los diez mil euros.

P: Las visitas a la Catedral de Astorga han aumentado este año y además al estar en el Camino de Santiago, ¿es un valor añadido?

R: Con respecto al pasado año 2020 no será difícil tener un aumento de visitantes. Si miramos al año 2019 aspiraríamos a acercarnos a tener un número semejante, pero sabemos que todavía será difícil. Ciertamente el estar en el Camino de Santiago es valor añadido y valor seguro, y vamos observando cómo se va recuperando la presencia de peregrinos. Pero además Astorga y su Catedral también están en la primitiva Ruta de la Plata que discurría desde Emerita Augusta hasta Astorica Augusta siendo una de las principales vías romanas en la Península, lo que ha convertido Astorga en un importante cruce de caminos, valor que sigue conservando en la actualidad.

P: Don Javier, ¿Qué cree que va a suponer para Astorga y toda la diócesis y para la iglesia en particular la realización de estos actos para conmemorar el 550 Aniversario de la colocación de la primera piedra?

R: Creo y más bien espero que suponga una ocasión de agradecimiento y de impulso renovado. Agradecimiento debido a aquellos que nos legaron esta bella catedral en cuyas piedras plasmaron la fe que les sostenía y que les permitió realizar una obra que abarcó generaciones a lo largo de más de doscientos años hasta su conclusión. E impulso para que también nosotros seamos capaces de continuar trabajando en la siembra de la fe, aunque los frutos no lleguemos a verlos, como aquellos que iniciaron esta catedral no pudieron llegar a ver su conclusión.

P: ¿Por qué es importante visitar la Catedral de Astorga y su Museo?

R: Después de todo lo dicho, creo que llegar a Astorga y no visitar su Catedral, sería como conocer su cuerpo y desconocer su alma.

P: ¿Algo más don Javier Gay?

R: Sólo agradecer la oportunidad que se me ha brindado para dar a conocer el corazón de esta Iglesia apostólica de Astorga. Y trasmitir el deseo de que los lectores puedan llegar a esta ciudad bimilenaria y disfrutar visitando y orando en nuestra catedral.