Javier Gutiérrez deja huella en el Bergidum

Javier Gutiérrez estampó sus huellas en la Acera del Bergidum. / Á.E.

El actor asturiano Javier Gutiérrez se convirtió este jueves en el último, por el momento, en dejar las huellas de sus manos en la Acera del Bergidum, el paseo ante el teatro que agrupa a algunos de los artistas más importantes que han pasado por el escenario ponferradino.

Gutiérrez se mostró feliz por este reconocimiento y recordó que "llevo viniendo al Bergidum desde hace más de veinte años, en los tiempos de Animalarium en 2002, y es como venir a mi casa. Este teatro me ha visto crecer profesionalmente. Recuerdo especialmente cuando hicimos Hamelin porque ese día o el día anterior nos habían dado el Premio Nacional de Teatro y lo celebramos aquí. Me hace muchísima ilusión, sobre todo teniendo en cuenta los compañeros tan ilustres que han posado ya sus manos".

El actor llevará a las tablas del Bergidum este mismo jueves Los santos inocentes con todo el aforo vendido, lo que considera "una maravilla teniendo en cuenta que hay un Madrid-Barça. Estoy muy agradecido al público de Ponferrada, que siempre responde de una manera admirable, y esperamos no defraudar".

Respecto a la obra, Javier Gutiérrez aseguró que "es una de las grandes obras de la literatura española y, si me apuras, europea y mundial. Al maestro Delibes sólo le faltó el Nobel. Esta obra no trata de competir ni con la novela ni con la película de Camus, es una propuesta teatral que viene a sumar y que es una gran oportunidad para quien no conozca el libro ni la película, o para quién sí las conozca, ver la obra desde otro punto de vista.

Próximos proyectos

Mientras finaliza la gira de Los santos inocentes, Javier Gutiérrez tiene ya más proyectos en marcha, comenzando la próxima semana por el Festival de Cine de Málaga y el estreno de la película Honeymoon, de Enrique Otero. También estrenará próximamente Pájaros, una road movie junto a Luis Zahera: "Sin solución de continuidad, teatro, cine y también televisión", una serie con Netflix de la que, de momento, no puede dar más detalles.