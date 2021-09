Javier Gutiérrez abre la 25ª temporada del teatro Bergidum

Principiantes. / Sergio Parra

El teatro Bergidum alza el telón de su 25ª temporada el próximo 18 de septiembre con Principiantes, un texto basado en un relato de Raymond Carver protagonizado por Javier Gutiérrez. Escrita por Juan Cavestany y dirigida por Andrés Lima, la obra gira en torno al tema del amor a través de cuatro personajes que conversan en una cocina: un matrimonio “veterano” y una pareja de amigos más jóvenes cuya relación es más reciente. A lo largo de una tarde, los cuatro comparten sus experiencias e ideas, grandes y pequeñas, sobre lo que significa el amor y la necesidad del otro.

Romántica y desgarradora, realista y poética al mismo tiempo, la pieza no sólo es referente de una época, sino que nos atrapa hoy con la fuerza de una pieza de música esencial. Un cardiólogo que no sabe nada de los asuntos del corazón, una mujer enamorada de quien le rompió el corazón y algunos huesos, un hombre todo ojos envuelto en una coraza y una mujer crisálida convirtiéndose en algo desconocido para ella hablan, discuten, se besan, se pelean, se escuchan, se entristecen, se temen, se atreven, se desmayan, se enfurecen, se enternecen, se abrazan, se emborrachan, se desesperan, se preguntan qué es el amor. Y nos miran, nos reflejan, nos preguntan. Y es imposible no verse reflejado.

Cuando el relato de Carver vio la luz por primera vez, fue recortado a la mitad por Gordon Lish, amigo y editor del novelista. Para este montaje, Cavestany se ha basado sobre todo en la versión original, que se recuperó en 2007, y también recurrió a otros pasajes y fragmentos del autor americano, con lo que la propuesta quiere ser una inmersión completa en los elementos recurrentes del universo Carver: las relaciones de pareja, el amor y el alcohol como refugios pero también como armas mortales, la predestinación frente al azar y la textura literaria de la experiencia americana.

Acompañan en el reparto a Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro, Daniel Pérez Prada y Vicky Luengo. La función se incluye en la oferta “Ancha quince”, que incluye diez funciones escénicas a lo largo de todo el otoño. Esta oferta se puede adquirir solo en taquilla hasta el 17 de septiembre, ofreciendo un descuento del 20% sobre el precio de venta.