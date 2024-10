Javier Morán exige a la Junta que tome medidas contra las especies invasoras

El presidente de Apícola del Bierzo, Javier Morán, aprovechó la inauguración de la Feria de la Miel de Camponaraya para reivindicar más ayudas al sector por parte de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Medio Ambiente para tomar medidas eficaces en la lucha contra las especies invasoras y, más concretamente, contra la vespa velutina, principal problema que afronta el sector apícola.

Morán señaló que este año “los productores estamos contentos porque venimos de tres años con unos índices de producción por debajo del 50% mínimo de rentabilidad necesario para poder vivir. Este año estamos en el doble de producción que cualquiera de los tres anteriores, pero aún estamos por debajo de ese mínimo. Es como cuando no te toca la lotería pero te toca la pedrea”.

Al respecto, señaló que para incrementar la producción haría falta “que el cambio climático no vaya a la velocidad que va, para que las abejas y la flora se puedan aclimatar, y que las administraciones públicas tomen conciencia de que hay que atajar a las especies invasoras que llevamos padeciendo desde 2013″. En ese sentido, aseguró que “no se está haciendo nada. Se hizo un protocolo de actuación en 2015 que ya se ha quedado obsoleto y no se ha vuelto a hacer nada más”.

Frente a esta situación, Morán apuntó que “ante el cambio climático no podemos hacer nada, pero sí podemos seguir pidiendo a la Junta y a la Consejería de Medio Ambiente, que es quien tiene competencias en el tema de las especies invasoras, que haga su trabajo y no se olvide del sector, que aunque no seamos el que más aporta al PIB sí somos una parte importante. En León hay 1.508 apicultores dados de alta, un número suficiente para tenernos en consideración y hacernos un pelín de caso”.

Sello de calidad de la miel del Bierzo

Respecto a la obtención del sello de calidad para la miel del Bierzo, Javier Morán garantizó que “va a estar antes de finales de año” y reveló que son varios los ayuntamientos que se han puesto en contacto con Apícola del Bierzo para colaborar y ofrecerse como sede del mismo: “La decisión final está sin tomar. Lo principal es tener el sello y luego veremos qué lugar es el idóneo para la sede. Nos sentaremos con todos y veremos qué se puede hacer por el bien del sector, no es un tema político”.