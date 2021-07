Javier Santiago Vélez: “Heredo un PP dormido y quiero hacer un PP cercano y con ilusión”

Javier Santiago Vélez fue elegido presidente del PP de León esta semana. La distancia sobre su rival, el alcalde de Villaquilambre, Manuel García, ha sido considerable, de 1.082 votos. Vélez comenzó su mandato el 18 de julio, fecha en la que se celebró el congreso provincial.

Sin embargo, las elecciones a la presidencia provincial del PP se han visto envueltas por la polémica y es que Manuel García llevó al Juzgado de León, el pasado mes de junio, una solicitud para paralizar el proceso electoral y la celebración del Congreso Provincial. El Juzgado de León dio carpetazo a esta solicitud y desestimó la medida cautelar de la suspensión, además de imponer las costas procesales a la parte denunciante.

En este sentido, el ya nuevo presidente del PP de León, Javier Santiago Vélez, ha afirmado que “siempre que hay una guerra electoral hay diferencias, siempre hay debates y siempre hay diferentes perfiles de personas que piensan que es lo mejor para un partido político”.

Las primarias se han visto envueltas por esta polémica, ¿cree que esto ha ensombrecido la elección?

En este caso, confortábamos dos modelos diferentes de ver la política y al final los afiliados, los alcaldes, las juntas vecinales, etc. decidieron que el modelo que más necesitaba el partido de León es lo que nuestro proyecto representaba. A partir de ahí, uno cuando pierde tiene dos opciones: o quedarse como está o enfadarse. Y él ha decidido enfadarse e ir a los tribunales. Los tribunales ya le han dicho dos veces que no va a ningún sitio pero no sabemos si él seguirá con su demanda, lo que es licito pero incongruente, que denuncie a un partido -porque él denuncia al partido-, a unas siglas que representa como alcalde. Si quiere seguir con ese proceso que siga pero todo lo que sea ir en contra del partido y hacer daño sin razón y sin motivo… Mi mano la tiene tendida para ser alcalde de nuevo en Villaquilambre y para que dentro de dos años podamos recuperar la Diputación de León.

¿Cuál es el PP que hereda y cuál es el que le gustaría hacer?

Heredo un PP dormido, un PP alejado de muchas realidades de la provincia, heredo un PP en una situación complicada en muchas comarcas, heredo un PP sin relevo generacional en muchas zonas, falto de ilusión, falto de ganas de cambiar las cosas. Nosotros damos un giro de 180 grados, vamos a pensar en las personas, a recorrer la provincia, a acercarnos a los problemas, vamos a apostar por la cercanía, la afinidad, la empatía. Es una forma diferente de ver la política desde la desde la calle, el trabajo y la ilusión.

En cuanto a la Diputación de León, los ayuntamiento de Ponferrada, Astorga, León y Bembibre… ¿Cómo piensa recuperarlos?

La Diputación de León es muy fácil de recuperar porque haciendo muy mal las cosas, como se hicieron, solamente la perdimos por 52 votos en el partido judicial de Cistierna. Yo soy alcalde de un Ayuntamiento que está fronterizo entre Cistierna y Sahagún. Cistierna es una comarca que yo conozco muy bien, y esos 52 votos por los que salió el PSOE. Yo creo que ahora mismo teniendo el conocimiento y la cercanía a esa comarca, ese diputado va a ser del PP. Eso cambiaría las tornas. Pero es que no solamente nos conformamos con eso, de los 16 ayuntamientos más importantes de la provincia solo gobernamos en 3 y hemos pasado de gobernar en 160 ayuntamientos a gobernar en 98. Entonces tenemos un margen de mejora muy grande. Yo creo que el Ayuntamiento de León tampoco es muy difícil recuperarlo, ni los de Astorga y Bembibre. Es una tarea muy ilusionante en la que hay que trabajar mucho pero que tenemos al alcance. Tanto en León como en Ponferrada ya estamos trabajando en un equipo que recorra los barrios, que pueda dar cercanía, ilusión.

A la gente lo que más le preocupa es que haya servicios, que funcione todo bien en su calle, al final los grandes proyectos son importantes pero hay que estar cerca del día a día. Esa cercanía y esa empatía creo que es lo que la gente más valora. La gente esta cansada de que haya una distancia enorme entre los políticos y la calle. El sentido de la política es el servir a los ciudadanos. Yo soy uno más que me he metido en política para mejorar mi tierra, mi ciudad, mi pueblo.

La despoblación es un tema latente en nuestra provincia y un problema real. ¿Qué medidas llevarás a cabo para luchar contra ella?

La despoblación en la provincia de León es un problema que viene de hace muchísimos años. Cada vez que hay elecciones los partidos políticos cogen la bandera de la despoblación sin que luego haya medidas contra ella. Y las medidas son muy heterogéneas, porque no tienen nada que ver las que se podrían llevar a cabo en la montaña con las que se realizarían en el Páramo o en Ponferrada. Tienen que ser medidas adecuadas para cada una de las zonas de la provincia. El mayor problema es que no nos ponemos de acuerdo. Ni Madrid ni Valladolid van a ayudarnos si ni nosotros mismos somos capaces de ponernos de acuerdo sobre los problemas. Entonces lo primero que hay que hacer es tener una receta para saber cuales son los problemas que se pueden atajar. Hay que valorar económicamente y realizar esas peticiones para ponerles remedio. Hay que hacer una inversión económica durante al menos 20 años, pero sabiendo que eso lo han decidido los vecinos, no lo han decidido en un despacho en Madrid o en Valladolid, porque luego, a la hora de llevarlo a cabo, no se pueden ejecutar.

Hay que sacar medidas desde abajo, preguntándole a la gente en los pueblos y a partir de ahí vamos a empezar a exigir esa inversión necesaria para poco a poco mejorar. Pero a grandes rasgos diría que hace falta apoyar el emprendimiento, hacen falta servicios, viviendas y telecomunicaciones. Hay algo que al medio rural de León y del Bierzo no se le puede escapar que es el tren de internet y el teletrabajo. Ahora mismo hay una oportunidad de que gente que está viviendo en una ciudad pueda teletrabajar desde un pueblo con otro tipo de calidad de vida. Yo creo que aplicando estas medidas un 80% de los casos tienen solución.