Javier Salgado sustituye al histórico Santiago Rodríguez al frente del PSOE en Vega de Espinareda

Santiago Rodríguez, alcalde de Vega de Espinareda. / EBD

El que ha sido alcalde de Vega de Espinareda durante los últimos 16 años, Santiago Rodríguez, ha decidido finalmente dar un paso a un lado y no acudir en la candidatura del PSOE de Vega de Espinareda a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Su segundo teniente de alcalde, Javier Salgado, será el cabeza de lista de los socialistas en este municipio, tal y como confirmó el partido este martes.

Salgado, que encabeza la Concejalía de Hacienda, Patrimonio, Personal y Turismo, intentará mantener la mayoría absoluta lograda por Santiago Rodríguez en 2019, cuando obtuvo 7 de los 11 concejales de Vega de Espinareda.

En declaraciones a El Bierzo Digital, Santiago Rodríguez aseguró que después de estos 20 años en política, "hay un ciclo que se termina y prefiero decidirlo yo. El partido queda perfectamente representado con una persona que lleva 16 años conmigo y un equipo muy bueno". De su experiencia se lleva "sobre todo, el cariño con el que me han tratado, porque estar 16 años como alcalde significa que algo estamos haciendo bien".

Respecto a sus hechos como regidor, Rodríguez se siente especialmente orgulloso del puente sobre el río Cúa, "que dejó de ser un estrechón con poca seguridad para ser una avenida en condiciones que la gente pasea y disfruta", pero también le queda una espinita clavada: "Siempre queda tinta en el tintero. Aunque no sea algo que dependa directamente de mí, me faltan las carreteras a Burbia y San Vicente, que después de tenerlas casi cerradas con presupuesto y todo no pudieron ser, no sé si porque no supe tocar la tecla adecuada o qué. Son cosas que pasan en política, pero es una espina importante no haberla terminado porque son las dos que nos quedan por hacer".

Lista del PSOE en Vega de Espinareda

Javier Salgado González Marcos Díaz Álvarez Lucía Osorio Rodríguez Pablo Taladrid Gandía Amanda Abad González José Ramón Méndez Martínez Cristina Ochoa López Laura Poncelas Alonso José Ángel Rodríguez Álvarez Jovita Fernández Rodríguez María Reyes García Vázquez

Suplentes

Cora Álvarez Gómez Eloy Abella Pérez Emilia Álvarez Pozas