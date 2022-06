Jesús Callejo incluye a Cacabelos en su último libro

El Niño Jesús jugando a las cartas con San Antonio en un relieve del Santuario de las Angustias de Cacabelos. / Castroventosa.blogspot.com

El divulgador Jesús Callejo, director del podcast La Escóbula de la Brújula y colaborador del programa SER Historia, viaja hasta Cacabelos en su último libro, He visto cosas que no creerías (La Esfera de los Libros), para contar los pormenores de una inusual imagen que se puede encontrar en el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias de la villa del Cúa.

En concreto, Callejo dedica una parte del capítulo Diez templos con diez enigmas al curioso relieve situado en la puerta de la sacristía en el que se puede ver al Niño Jesús jugando a las cartas con San Antonio. En la misma, según recoge el blog Castroventosa, se puede ver a Jesús entregando un cinco de oros a San Antonio mientras sostiene en la otra mano un cuatro de copas, símbolos que algunos interpretan como augurio de buena suerte y otros relacionan con el tarot y la cábala.

Jesús Callejo, nacido en la localidad leonesa de Valderas en 1959, explica respecto a ésta y otras curiosidades que pueden encontrarse en su libro que "no hay aldea, villa o pueblo en España (sea grande, me­diano, pequeño o despoblado) que no tenga una iglesia, a veces dos y una ermita en lo alto del monte o en la ribera de un río. Ignorar ese hecho y no visitarlos porque uno se considere ateo hasta la médula, es prescindir –de manera alegre e irresponsable– de una gran parte de nuestro bagaje cultural, tradicional y trascendental. Aviso para navegantes, creyentes y descreídos, un templo está cimentado no solo sobre columnas y mampostería, sino también sobre leyendas, obras de arte, tumbas, ritos, mitos… ah, y también mucha historia de la religión".