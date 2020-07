Joel renueva su compromiso con el Ciudad de Ponferrada

Joel / Red Blanquiazul

El Ciudad de Ponferrada anunció este jueves la renovación de Joel Kanyinda, que cumplirá su cuarta temporada defendiendo la camiseta del equipo berciano de nuevo en LEB Plata. A sus 19 años, el ala-pívot congoleño ya demostró el año pasado que tiene mucho que decir en esta categoría, aunque lesión frenó su progresión a mitad de temporada.

De hecho, David Barrio reconoció que Joel “es una pieza importante del club y del equipo, pero el año pasado tuvo la mala suerte de lesionarse y no poder acabar la competición. El confinamiento paró un poco su proyección y ahora buscamos que vuelva a estar al cien por cien”.

Por su parte, el jugador afirmó que no dudó a la hora de renovar “porque cuando me dijeron que no podía jugar por la lesión fue como si me quitaran un caramelo. Para mí era importante seguir, ahora me van a devolver el caramelo y voy a trabajar para dar lo mejor”. Joel aseguró que la lesión ya está olvidada y “si la temporada empezara ahora ya podría competir”.

Con la renovación de Joel, el Ciudad de Ponferrada cuenta con cinco jugadores en plantilla después de renovar a Diego Soárez y Luis Ferrando, más los fichakes de Kiko Guillem y Musa Jeng. David Barrio adelantó que “hay algún jugador cerca de cerrarse que esperamos anunciar próximamente. Estamos avanzando despacio, pero seguros y contentos con los movimientos que estamos haciendo”.