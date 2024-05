JoelESP, el youtuber berciano con un millón de seguidores

A sus 18 años, Joel Gonçalves, más conocido por su alter ego JoelESP, se ha convertido en un referente en YouTube con su canal sobre el popular videojuego Minecraft, con el que ha superado el millón de suscriptores y algunos de sus vídeos han llegado a tener más de dos millones de visualizaciones.

Desde Cuatrovientos para el mundo, la historia de JoelESP comenzó cuando tenía 9 años y empezó a jugar al Minecraft, un videojuego de construcción de mundo abierto: “Veía youtubers de Minecraft y en 2020 me dije ‘por qué no hacerlo yo’, y ahí abrí mi primer canal”. Los inicios fueron duros, ya que “el primer año no subían las visitas, pero justo cuando empezaba a plantearme dejarlo empezó a funcionar y hasta ahora”.

Joel cuenta que la clave para alcanzar el éxito pasa por encontrar algo especial que atraiga al público en la inmensidad de internet. En su caso, “hago un contenido infantil que creo que es de calidad y entretenido, pero también aporto algo más que entretenimiento, siempre intento meter alguna lección en los vídeos y que los padres también lo encuentren divertido”.

En el canal de JoelESP nos encontramos un mundo creado por él y sus amigos en Minecraft, con personajes recurrentes y aventuras constantes. “Tenemos nuestro pueblo y creamos personajes como Fuertaco, que como su propio nombre indica es un tío muy fuerte, con más músculo que cerebro, que creo que es muy divertido”, explica. “Al final es como una serie de televisión, nosotros interpretamos a los personajes, van surgiendo aventuras y problemas y tienen que ir resolviéndolos”.

El proceso de creación en YouTube

Con esa premisa, la creación de los vídeos también tiene mucho que ver con una serie de televisión: “Primero, buscar una idea y tenerla clara. Cuando tenemos un concepto interesante, se desarrolla y se graba, normalmente en torno a una hora o una hora y media”. Eso sí, Joel aclara que “no nos ceñimos totalmente al guion porque la espontaneidad lo hace más entretenido, vamos añadiendo cosas sobre la marcha”.

Tras la parte divertida, que es la grabación del vídeo, llega la más dura, la edición, un proceso que puede durar de 10 a 12 horas por vídeo “o incluso varios días”, puntualiza Joel. Es el momento de recortar, añadir efectos de sonido y de vídeo, corregir el color y, finalmente, crear una miniatura que llame la atención para subir el vídeo a YouTube.

“Al principio lo hacía yo todo”, asegura el youtuber, “pero llegó un momento que ya no podía con todo. Cuando estudiaba había noches que no dormía o dormía una hora al día, y al final decidí delegar la edición en otras personas, lógicamente bajo mi dirección”.

El salto de JoelESP a las estanterías

Como otros youtubers de prestigio, las aventuras de JoelESP en Minecraft también han dado el salto a la literatura. Este mismo año salió a la venta JoelESP y el botón de invisibilidad, editado por Penguin Random House y Montena, que a juicio de Joel “ha quedado muy chulo. He intentado que parezca un vídeo mío en papel. Para ello he contado con la ayuda de escritores profesionales y ha quedado una aventura entretenida con ilustraciones muy bonitas. Creo que es una lectura bastante buena para niños hasta 13 años”.

Aunque la editorial no le ha dado datos, “por lo que he podido ver lo tienen en muchas librerías y lo hemos editado también en México, desde donde me han llamado para varias entrevistas, así que me imagino que estará funcionando bien”.

Un futuro en el audiovisual

Aunque el éxito de su canal en YouTube le llevó a aparcar los estudios el año pasado, Joel tiene claro que su futuro está en el mundo del audiovisual, para el que ha demostrado sobradas dotes: “Vi una buena opción laboral en YouTube y mis planes pasan por sacar un nuevo canal ya más alejado de Minecraft, es por donde quiero ir”.

De momento, desde su estudio de Ponferrada ya ha conseguido abrir la puerta a más de un millón de fieles seguidores de todo el mundo para seguir sus aventuras en el mundo de Minecraft.