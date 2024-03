Jorge Álvarez-Hevia declara hoy en Comisaría, como lo están haciendo los directivos del Grupo Herrero Brigantina

Mientras el cabecilla de la presunta trama de estafa, falsedad documental, así como fraudes y otros, siempre presuntos, delitos económicos, Juan González Herrero y su segunda esposa, Kelly Galeano, declararon ayer viernes donde fueron conducidos a dependencias policiales tras el exhaustivo registro de su lujosa mansión en la Urbanización Patricia de Ponferrada. Otros como el “hombre que sabe dónde están los cadáveres” (ver reportajes de investigación de EBD), Miguel Ángel Barba Galán también declaró. La mano derecha, “Jorgín” Álvarez-Hevia, será hoy interrogado por orden del magistrado de la Audiencia Nacional que lleva este escandaloso caso. En Madrid también han sido convocados otros directivos como Jaime Maseda, amigo íntimo de JGH y así un largo etcétera.

La colaboración de tres últimos cargos directivos está siendo fundamental para aclarar el terreno a la propia UCO y a su señoría, según nos informan fuentes de la propia investigación. Incluso material aportado en EXCLUSIVA POR EL BIERZO DIGITAL está siendo de ayuda. Recordemos: Casi 25 millones de euros presuntamente apropiados de diversas maneras por la pareja, Juan González Herrero y Kelly Galeano. Más de mil ahorradores al parecer estafados con productos de seguros y financieros que prometían mejores condiciones de mercado y 300 empleados en el paro y sin cobrar varios meses las nóminas.

La sociedad berciana en general, y la ponferradina en particular, está “abochornada y escandalizada”, según políticos locales y directivos de cajas y bancos que nos aseguran: “algo sabíamos que no era normal en sus productos”. El altísimo tren de vida de la pareja y la familia de ella, de nacionalidad colombiana, no pasó desapercibida en una ciudad de provincias como Ponferrada.