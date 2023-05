Jorge Blanco: "Bembibre tiene una capacidad enorme sin explotar"

Jorge Blanco, candidato a la Alcaldía de Bembibre por el Partido Popular. / QUINITO

Entrevista a Jorge Blanco, secretario provincial del Partido Popular en León y candidato a la Alcaldía de Bembibre.

¿Qué le lleva a presentarse a candidato a la Alcaldía por el Partido Popular en Bembibre?

La no resignación a pensar que la gente de mi edad, que la gente joven, tenga que irse fuera de Bembibre para poder emprender una vida. Al final es un ejercicio de responsabilidad el que he tomado al decidir encabezar esta candidatura, es algo que no me planteaba por motivos obvios, porque tengo un trabajo y no tengo el tiempo que me hubiera gustado. Pero creo que debo hacerlo por responsabilidad con mi partido y con Bembibre. Como secretario provincial del Partido Popular en León a veces tienes que tomar decisiones comprometidas y creo que ahora mismo Bembibre necesita un impulso, un cambio, una regeneración, y creo que por responsabilidad he tenido que tomar esta decisión.

¿Qué opina sobre los años de mandato del actual equipo de gobierno?

Ese es el principal motivo de que haya tenido que tomar esta decisión. Creo que estamos ante las elecciones más importantes de las ultimas décadas. Bembibre se arriesga a que si estamos cuatro años más de inacción perdamos cualquier tipo de oportunidad de futuro que queramos tener para jóvenes, para el bienestar de los mayores, teniendo en cuenta lo que han trabajado por conseguirlo. Va a pasar el gobierno socialista a la historia por no haber hecho nada. El otro día en un medio, la alcaldesa hacía referencia a que ha cumplido un 90 por ciento de su programa y creo que es al revés, que lo que no ha cumplido es el 90 por ciento de su programa. Está trabajando en proyectos anteriores del PP que es lo que le ha dado esa inercia para que no se haya ido todo al garete como la construcción del centro de salud, aprobada por el mandato popular, la novena fase del polígono, los impuestos que nosotros habíamos bajado. Con lo cual ha recogido los frutos del trabajo popular de hace cuatro años. Bembibre ha perdido la relevancia institucional, el poder en las administraciones, proyectos prioritarios como el parque de bomberos, el aparcamiento emblemático en el centro de Bembibre, un albergue en una de nuestras pedanías que hubiera sido un referente en el turismo rural, va a perder la Presa del Real, va a pasar a la historia no solo por no haber hecho nada sino porque ha perdido proyectos prioritarios para Bembibre.

¿Qué cree que necesitan los vecinos Bembibre actualmente? ¿Y los jóvenes para que continúen viviendo en el municipio?

Nosotros vamos a centrar el programa en tres líneas prioritarias: empleo, bienestar y turismo. Para que la gente joven se pueda asentar, cuando decides emprender una vida, crear tu hogar, crear una vida en un pueblo, las administraciones tienen que facilitarlo. Es muy complicado, las oportunidades que tenemos ya no digo en Bembibre, sino en todo el Bierzo, es enormemente complicado cuando decides quedarte en tu pueblo que lo puedas hacer. Lo que tenemos que hacer las administraciones es apoyar. Apoyar a través del empleo, tenemos un polígono industrial referente en la provincia, mejor situado imposible, que tenemos que potenciar y hacer atractivo para las diferentes empresas instaladas y las que quieran instalarse. Debemos facilitar todas las tasas, rebajarlas al máximo, facilitar con incentivos fiscales que las nuevas empresas puedan instalarse, tanto las grandes como las pequeñas. Al final el grueso de la economía en Bembibre se basa en los autónomos y tenemos que estar a su lado. Lo primero que tenemos que hacer para que alguien joven, incluso de mediana edad pueda quedarse en Bembibre, tiene que ser a través de facilitar el empleo.

Luego hablo de bienestar, necesitamos que aquel que ya decide y apuesta por Bembibre, el ayuntamiento sea una ayuda, no un impedimento. El ayuntamiento no puede tener barreras, no puede tener citas previas. Debemos ser eficientes en el gasto para equilibrar las cuentas y podamos bajar impuestos desmedidos en este momento. Bembibre no se ha actualizado en el momento en el que vivimos, estamos en un momento crucial en el que perdemos más de 175 habitantes por año, eso es una sangría enorme. Si seguimos con esta tendencia Bembibre llegará a ser un pueblo a este paso. Estas medidas hay que tomarlas cuanto antes. Bembibre tiene que ser una zona de bienestar en el que pagues unos impuestos razonables, no paguemos más de lo que debemos y que ayudemos a aquel que quiera estar con nosotros.

Y luego turismo, es un filón que tenemos sin desarrollar. Creo que tenemos algunas de las pedanías más bonitas del Bierzo, tenemos mucho recorrido aquí. Crear sendas naturales, diferentes variantes del camino de Santiago que pasan por el municipio totalmente inutilizadas, tenemos que explotarlas y desarrollarlas, tenemos que volver a recuperar ferias. Yo tengo envidia de municipios cercanos con ferias cada dos por tres, que llenan el pueblo de gente, y creo que Bembibre las tuvo y tenemos que recuperarlas. Y esos van a ser los ejes prioritarios.

¿Qué es lo primero que haría si saliera elegido alcalde de Bembibre? ¿Qué proyectos cree que son los principales que hay que llevar a cabo en el municipio?

En primer lugar, lo que vamos a hacer al día siguiente de ganar las elecciones es eliminar la cita previa. Bembibre no puede permitirse ya ni un solo día más de barrera con el ciudadano, tenemos que ser ayuda para el ciudadano. Proyectos lo que hablaba antes, en los que tenemos que trabajar en la línea de las tres líneas estratégicas en las que basamos nuestro programa. Vamos a recuperar el parque de bomberos, lo tenemos clarísimo, con el PP en la Diputación y en el Ayuntamiento de Bembibre se va a recuperar el parque de bomberos, lo vamos a hacer una realidad. Vamos a recuperar la finca del notario, estamos trabajando ya en ello para que recuperemos el aparcamiento en Bembibre para que el comercio y la hostelería se pueda beneficiar. Vamos a revisar tasas que ahora mismo son abusivas con la hostelería y el comercio también, están pagando por encima de sus posibilidades y en esa línea vamos a trabajar.

El fomentar el empleo, el recuperar el nombre en las administraciones que esto es prioritario, Bembibre ha perdido la esencia, Bembibre no pinta nada en el Consejo Comarcal teniendo en cuenta que el presidente es un concejal de nuestro ayuntamiento, no pinta nada en la Diputación de León y lo que es peor, Bembibre no pinta nada en el gobierno de España. A la candidata socialista se le llenó la boca hace cuatro años en decirnos que debían ser votados porque el gobierno de España lo iba a presidir un gobierno socialista, así ha sido y Bembibre no se ha beneficiado en nada. Acabamos de conocer los fondos de transición justa, Bembibre ha quedado fuera y la alcaldesa parece incluso que se ríe de ello, lo pone en su programa que ha perdido Bembibre el proyecto que se presentó. Por tanto la línea tiene que ser esa, conseguir beneficios para Bembibre.

¿Qué opina sobre el parque de bomberos del Bierzo Alto?

Está olvidado, ni está ni se le espera. Y yo me comprometo a trabajar con la Diputación de León cuando la presida el Partido Popular en que ese parque de bomberos sea una realidad. Va a ser una realidad.

¿Qué cree que supone que la villa de Bembibre haya sido declarada Bien de Interés Cultural?

Esto es una medida más que clarifica quién apuesta por Bembibre, que es la Junta de Castilla y León. Es la única que ha puesto el dinero y los mecanismos para que Bembibre crezca, lo vemos con el centro de salud ya finalizado, lo vemos con la novena fase de polígono y lo vemos con la BIC. Es al única administración que apuesta por Bembibre y la preside el Partido Popular. Pero esto también es fruto del trabajo de los ochos años anteriores de mandato popular, ahora están recogiendo los frutos de ese trabajo. Lo decía antes, Bembibre necesita recuperar su valor histórico, su patrimonio histórico, vamos a dar vida a la Casa Villarejo, que nosotros mismos compramos hace cuatro años. Le quiero dar las gracias a la familia de Amable Arias por la cesión que va a hacer con gran parte de su obra para crear una exposición permanente. Creo que tenemos artistas locales, vamos a explotarlos, crear una Casa de Villarejo viva, con visitas teatralizadas, llevar esto a los colegios de Bembibre y de fuera, y luego tenemos que explotar el turismo rural, es prioritario. Bembibre tiene una capacidad enorme sin explotar. Nuestras pedanías ya están empezando a atreverse con casas rurales, con diferentes formas de vida, pero siempre hipotecadas a que el turismo rural funcione y ese va a ser un eje prioritario de nuestra legislatura.

¿Qué le diría a los vecinos de Bembibre de cara a las elecciones del 28 de mayo?

Que si como nosotros quieren que Bembibre mejore, que estoy convenido que lo quieren, se fijen en un proyecto. Hemos formado una lista heterogénea, con diferentes ideologías, con diferentes formas de pensar, una línea altruista. Al final han decidido dar un paso, todos tienen su vida, son los mejores en su vida privada y ya lo han sido en la pública cuando les ha tocado y quiero darles las gracias por dar un paso adelante en esta candidatura. Bembibre sabe que necesita generar nuevas oportunidades, necesita renovarse, necesita pensar en un futuro, necesita ilusionarse, y la mejor forma de hacerlo es confiar en el proyecto del Partido Popular, confiar en nuestro proyecto, y nosotros nos hemos comprometido con un programa que ellos mismos han creado. El programa que presenta el Partido Popular no lo ha creado el Partido Popular, hemos recogido las diferentes sensibilidades de vecinos que nos paran por la calle preocupados por el futuro, de comercios y hostelería preocupados por su economía en los últimos años y todo ese mix de peticiones las hemos conseguido recoger en nuestro proyecto y juntos lo vamos a hacer. Por eso hablamos de un Bembibre entre todos y de que por ellos, por ti, que no quede, que si queremos este cambio hay que hacerlo con un voto y el voto solamente puede ser para el Partido Popular.