Jorge Vega: “Podemos hablar de que estamos en una crisis de necesitar reinventarse”

El director de la Uned en Ponferrada, Jorge Vega, en uno de los Desayunos Digitales de El Bierzo Digital. / QUINITO

Otra edición más de los Desayunos Digitales de El Bierzo Digital, esta vez el director de la Uned en Ponferrada, Jorge Vega. En este café coloquio charlamos acerca de la universidad, con su situación actual, ideas de futuro, estudios, pero también nos adentramos en un ámbito más social y económico con preguntas relacionadas con la actualidad berciana.

Breve historia de la Uned en Ponferrada y situación actual.

La Uned de Ponferrada se enmarca en la Uned a nivel nacional. Hemos cumplido el año pasado 50 años, en el caso de Ponferrada 42 años porque se pone en marcha en el 81 por una orden ministerial. Una evolución larga en el tiempo, en este momento estamos hablando entorno a 15-16.000 estudiantes en la provincia de León computando toda la oferta que hacemos, que es una oferta muy amplia.

Proyección de futuro del centro asociado.

Somos muy positivos en este sentido. Tengo que reconocer lo primero, el importante apoyo que tenemos de las instituciones. El modelo Uned es un modelo muy interesante en este sentido de la vocación social y el desarrollo local que implica una relación muy estrecha con el tejido institucional de los territorios. Nosotros en todas las provincias somos consorcios públicos estatales, pero además tenemos otras instituciones que son muy importantes en el patrocinio de nuestros consorcios como son la Diputación de León, el Ayuntamiento de Ponferrada, el Consejo Comarcal del Bierzo, la Fundación Ciudad de la Energía y la Junta de Castilla y León. Somos todos conscientes de la relevancia, la oferta que estamos haciendo, no solo en el ámbito académico sino en el ámbito del desarrollo social y económico de la provincia.

¿Cómo es la relación con la Universidad de León y con León?

Son muy positivas hasta el punto de que la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, es amiga personal, de hecho estoy en su grupo de investigación. Y en general las dos universidades tienen una relación extraordinaria me atrevo a calificar, y voy un poquito más allá, dentro de nuestra Cátedra participan profesores de la Universidad de León. Respecto de la ciudad de León también tenemos una relación muy positiva.

Estudios más demandados y por qué cree que lo son.

Ahora mismo el estudio más demandado a nivel de grado es Psicología. Tradicionalmente, pero ahora se ha quedado en segunda posición, era Derecho. Y en tercer lugar todo lo que tiene que ver con Administración de Empresas y Economía. Lo que sigue subiendo es Psicología, y a nivel nacional. Es verdad que nuestra facultad de Psicología funciona muy bien y es muy grande. Si la Uned tiene 200.000 estudiantes a nivel nacional sumando toda la oferta, en Psicología al menos hay 30.000. Por una razón que no me atrevería a responder, no sabría por qué Psicología está subiendo de esta manera, más allá de que nuestra facultad tiene mucho prestigio y eso puede ser un atractor.

Composición del Patronato de la Uned y presupuesto del centro.

Es un consorcio adscrito a la Uned por tanto al Ministerio de Universidades y dependiente del Gobierno de España, ese es el principal patrono. Estamos hablando de que Uned está en torno a un millón setecientos mil euros, es el principal patrón. El segundo patrono es la Diputación de León con 530.000 euros, el tercero el Ayuntamiento de Ponferrada con 300.000, el Consejo Comarcal en torno a 20.000 euros y la Ciuden aporta a la Cátedra 25.000 euros. Después, evidentemente tenemos convenios y ahí cada uno mantiene esas sedes aportando el edificio, personal, y una aportación al consorcio para el mantenimiento.

La Uned trasciende lo meramente educativo con proyectos como la Cátedra de Desarrollo Sostenible. ¿Qué función ejerce?

Una función muy importante. Nosotros mantenemos esa vocación social y por el desarrollo local. En este sentido la Cátedra es fundamental. Hablamos que la universidad hace investigación, docencia, y tiene que hacer transferencia de resultados de investigación. Nos gusta decir que la investigación tiene que ser muy aplicada para que sea útil y sobre todo transferencia de resultados de investigación, a eso se dedica la Cátedra, a hacer una escucha activa de los problemas reales que tenemos en la provincia de León y sobre todo en el Bierzo.

La Uned siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías. INTECCA, qué es y que función tiene ahora mismo.

El INTECCA es un centro tecnológico que es muy importante. Se formó en 2006 con un contrato programa con la universidad, pero los antecedentes remotos son del 98-99. Su área de especialización en un principio tenía que ver con videoconferencia y web conferencia, pero hace unos cuantos años hemos ampliado ese ámbito de actuación a otra cuestión troncal para la universidad que es el tema de la gestión de los contenidos digitales en cualquier formato.

En un aspecto más social de la Uned, la Cátedra de Desarrollo Sostenible apoyó el manifiesto de Prada A Tope contra la proliferación de macroparques eólicos. ¿Por qué?

La Cátedra, que es una parte más concreta de investigación, de transferencia, además de que se obsesiona en hacer investigación aplicada, lo podemos definir como un ecosistema de innovación colaborativa, como un lugar de encuentro, y como lugar de encuentro ahí nos hemos encontrado. De hecho, buena parte de las entidades que están detrás del manifiesto son entidades adheridas a la Cátedra.

¿Qué análisis hace de la situación socioeconómica del Bierzo?

Llevamos 20 años dándole vueltas a los datos y conocemos esta realidad. Estamos mejor que hace 20 años, al menos en sensibilidad. Hay que reinventarse, y es un reto. Hay que comprender la sensación de la ciudadanía de abatimiento. La última mina se cierra en 2018 y nos cuesta hacer ese proceso de reinvención por tanto podemos hablar de que estamos en una crisis de necesitar reinventarse. Toda crisis supone una oportunidad, esto es lo relevante.

¿Ve posibilidades de que Ponferrada se convierta en una ciudad universitaria en el futuro?

Evidentemente Salamanca es una gran ciudad universitaria y Santiago también. Ponferrada tiene dos universidades muy potentes y ambas muy comprometidas por el desarrollo de la provincia y de la comarca del Bierzo y Ponferrada. Ya hoy Ponferrada es una ciudad universitaria relevante, evidentemente se puede mejorar mucho y esa es nuestra obligación, y es bueno que tengamos referentes como son Salamanca o Santiago.

Usted siempre ejerce de berciano de pro, ¿se ha visto tentado por la política alguna vez?

No tengo un perfil político, es verdad que he tenido hace años alguna propuesta de varias ideologías, pero no. No me veo. Yo me veo en la universidad, llevo ya 33 años, estoy muy contento, aquí tengo un perfil en el que puedo aportar mi granito de arena.