Joris Van Acker. / EBD

El presidente de la asociación ProPopulus, que representa a productores, empresas y organizaciones de la cadena del chopo en Europa, el belga Joris Van Acker, fue el ponente inaugural de las jornadas Populus 360 que se celebran este jueves en el Campus de Ponferrada, donde puso de manifiesto las necesidades del sector y las posibilidades que ofrecen los chopos tanto en la producción de energía como en otros ámbitos, como puede ser la construcción.

¿Cuál es la importancia del sector del chopo?

Los chopos son un elemento clave para el desarrollo de la bioeconomía, no sólo para la producción de bioenergía sino también, y sobre todo, para utilizarlos en construcción y reemplazar otros materiales con un material renovable como la madera de chopo.

¿Qué opina de los conflictos que se están produciendo en España a la hora de legislar las plantaciones de chopos?

Es una cuestión que se reitera en otras zonas de Europa y tiene mucho que ver con el conflicto que hay entre la agricultura y lo forestal en algunos casos. Hay que buscar puntos de encuentro, hacerlos compatibles. En algunos casos son posiciones un tanto contradictorias, pero si lo que queremos es apostar por una economía libre de combustibles fósiles, ésta es una buena alternativa. Hay que buscar la forma de compatibilizar todos estos usos de la tierra.

¿Cuál es el estado del sector en Europa?

Necesitamos que el sector crezca más. En Europa tenemos un millón de hectáreas dedicadas al cultivo del chopo, pero hay que tener en cuenta que en China hay ocho millones. Necesitamos que en Europa se produzca no sólo más madera de chopo, sino también más biomasa, más linocelulosa… Y tenemos que tomar la responsabilidad de ser un continente productor y no tener que depender de otras zonas. Vimos la importancia de esto cuando hubo necesidad de mascarillas al principio de la pandemia.

¿El Bierzo es una buena zona para los chopos?

He estado aquí más de una vez en congresos y con productores y he visto el potencial de la zona para el crecimiento de choperas. En cualquier caso, plantar algunos árboles en vez de no plantar ninguno ya es algo que marca la diferencia.