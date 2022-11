La castaña protagoniza hasta el 11 de diciembre las Jornadas Gastronómicas de “Los Tres Valles”

Jornadas Gastronómicas de la Castaña. / QUINITO

Los tres próximos fines de semana y, además, los dos días festivos del 6 y 8 de diciembre, los bercianos tienen una cita con uno de sus productos estrella: la castaña. Serán las IV Jornadas Gastronómicas organizadas por la asociación de castañicultores Los Tres Valles, en la que participarán 13 restaurantes con sus propuestas basadas en el marrón fruto.

El presidente de la asociación, José Luis García Peña, ha recordado que estas jornadas comenzaron en 2016 “como un concurso de castañas más bien enfocado a dulces [de castañas]” y en un principio pensaron que habría “que ir llamando a los amigos para no quedar mal porque pensabas que no iba a aparecer ningún postre, o muy pocos”. No hizo falta: “ya aquella vez fue una sorpresa” porque hubo “un montón de platos” y tuvo “mucha repercusión”.

Tras ello vinieron años malos para la castaña, debido a las heladas, y no se retomó hasta 2019. Desde entonces (con el parón del covid) “cada año vamos creciendo”, incorporando nuevos restaurantes. Este año, las Jornadas cruzan una frontera, al incorporar a un restaurante de Piedrafita. El año que viene, anuncian, saltarán más lejos, pues esperan contar con dos mesones bercianos de Barcelona “que quieren participar”, “cosas que nos llegan de alegría”. Todavía no es seguro pero “hay interés y vamos a trabajarlo” para que se pueda disfrutar en la capital catalana de estas jornadas sobre la castaña del Bierzo.

La asociación tiene por objetivo defender “y sacarle riqueza a la castaña”. Están “implicados con todo lo que puede suponer desarrollo para nuestros pueblos”. Y “en esta línea queremos seguir”, explica García Peña.

“Los tres Valles” es una asociación de cerca de 60 socios productores de castañas y propietarios de sotos que viven fueran. Son tres valles pero lo forman cuatro ayuntamientos: Trabadelo y Vega en el del Valcarce y además los valles de Barjas y Balboa.

Jornadas Gastronómicas con platos a base de Castañas 2022

Las Jornadas Jornadas Gastronómicas con platos a base de Castañas se celebrarán en 13 restaurantes de Barjas, Balboa, Trabadelo y Vega de Valcarce, además de uno de Piedrafita, los días 26 y 27 de noviembre (sábado y domingo); y, en diciembre, los fines de semana del 3 y el 4 y del 10 y el 11 además de los dos festivos, el 6 (día de la Constitución) y el 8 (día de la Inmaculada).

Los distintos hosteleros han preparado una serie de platos cuyo principal protagonista es la castaña, y no solo hay dulces: también guisos y asados, croquetas y pinchos variados.

Como explica el director de los sellos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, “es interesante dar continuidad a iniciativas como esta”. El espejo en el que mirarse puede ser las Jornadas Gastronómicas del Bierzo, “que superan las 30 ediciones” y “de ahí su relevancia”. El camino para llegar a esa relevancia es que jornadas como esta de la castaña “se vayan asentando”.

“Ahora mismo, la castaña es un producto de otoño”, explica Linares. En Italia, explica, se consume todo el año “y en formatos muy diferentes”. Con jornadas como esta se consigue “avanzar hacia esa desestacionalización” y descubrir “las posibilidades que tiene [la castaña]” más allá de su consumo “solo en esta época”. “El castaño y la castaña se merece posicionarlo y aprovecharlo mucho más”, explica.