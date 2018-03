José Antonio Maldonado: “Aciertas nueve predicciones, la décima no y dicen que no has dado ni una”

José Antonio Maldonado, el veterano ‘hombre del tiempo’ que actualmente colabora con el portal ‘eltiempo.es’ asistió este lunes en León a las XXXV Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española, de la que es presidente de honor, y XIX Encuentro Hispano-Luso de Meteorología, con la presencia de un centenar de profesionales. En su comparecencia ante los medios de comunicación, cifró en alrededor de un 80 por ciento la certeza de las predicciones meteorológicas y aludió a la exigencia de los ciudadanos al respecto. “Aciertas nueve predicciones, la décima no y dicen que no has dado ni una”, resumió.

Maldonado, quien reconoce que la popularidad le ha abierto puertas por lo que “aunque tiene aspectos positivos y negativos, si lo pongo en una balanza yo estoy contento”, señaló que los datos meteorológicos influyen mucho en los sectores de ocio y turismo y apuntó que los pronósticos sobre determinadas fechas y acontecimientos son los que más inquietan. “A la Semana Santa le temo más que a una vara verde”, reconoció sin querer adelantar las previsiones para la próxima.

En la actualidad, reconoció, no preocupa tanto la escasez o abundancia de precipitaciones “porque siempre ha habido periodos de grandes sequías y de grandes lluvias; nos preocupa más la temperatura”. El clima, dijo, “siempre ha estado cambiando, desde que existe la Tierra; otra cosa es si esa evolución natural está siendo influida claramente por el hombre, y al parecer existe la creencia generalizada de que sí”. Desde mediados del siglo XX, recordó, la tendencia global de la temperatura de la Tierra crece; “no quiere decir que cada año sea más caluroso que el anterior pero hay una tendencia ascendente”.

El conocido ‘hombre del tiempo’ recalcó que se suele cometer el error de confundir tiempo y clima, cuando “el tiempo son los factores meteorológicos en un momento concreto y el clima es la nota media de esos factores”, e incidió en el interés que suscita la información meteorológica, como lo demuestran los 12 millones de visitas diarias que recibe la página web de la Agencia Estatal de Meteorología.

También el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, asistió a la apertura de las jornadas, y lanzó a los profesionales presentes el resto de “estudiar una provincia como la de León, que es muy variada incluso en este aspecto, ya que tuvimos heladas en abril, lluvias en mayo, sequía de julio a septiembre y ahora nieve y agua”.

Las jornadas, que regresan a la comunidad desde que Salamanca acogiera su primera edición, y que cuentan con un centenar de inscritos, se desarrollan bajo el lema ‘Predicción de tiempo y clima orientada a los impactos’ para tratar cuestiones como técnicas de observación, procesos físicos en la atmósfera, análisis y predicción del tiempo, aplicaciones meteorológicas, climatología y servicios climáticos, variabilidad y cambio climático y aspectos económicos y sociales de la meteorología.