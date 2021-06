José Carlos Gallardo: “Ser berciano es algo que te llevas siempre en la mochila”

El periodista berciano José Carlos Gallardo debutó en La 2 Noticias hace más de 15 años. Tras una época de experiencias y de coberturas especiales en el área de información internacional de los telediarios, fue corresponsal en Rusia y Argentina. Hoy, ocupa el cargo de director de los programas Informativos no diarios de TVE, entre los que se encuentran espacios como ‘Informe Semanal’, ‘Documentos TV’ o ‘En Portada’. ‘’Las vueltas dan mucha vida’’… Quizá sea por eso que Gallardo, tras empaparse de diferentes culturas y descubrir numerosas historias alrededor del planeta, haya llegado hasta su responsabilidad actual. Desde Ponferrada al mundo.

En diciembre de 2005, presenta por primera vez el telediario de La 2. Lo hace narrando el homenaje por el primer aniversario a las víctimas de aquel famoso tsunami de Indonesia. ¿Cómo ocultar la alegría del debut cuando uno narra una noticia tan triste como esa?

Es la norma, la costumbre… lo que debe ser. Independientemente de cómo esté uno, de cómo se sienta, de qué se encuentre frente a una información u otra, hay que saber estar. En aquel caso, el saber estar e informar, dando la cara ante los espectadores, conlleva una gran responsabilidad, especialmente en la radiotelevisión pública.

En 24 años que llevo en TVE me he ido acostumbrando a contar innumerables historias que lamentablemente no tienen final feliz y que, al fin y al cabo, son las que generan más noticia. Te tienes que ceñir a contar, a relatar los hechos, a dar idea de lo que está pasando, ya sea desde un plató, desde la calle o desde la crónica grabada.

Lo cierto es que el periodista debe familiarizarse con la tragedia.

Siempre recuerdo la crisis migratoria de 2015. Recorrimos Hungría, Serbia o Croacia acompañando a los refugiados que, en muchos casos, deambulaban por aquella región sin muchas veces saber dónde se encontraban exactamente; a algunos se lo teníamos que decir nosotros, mientras que otros tenían una guía fiable: el móvil. Y, claro, encontrarte con historias en aquellas circunstancias es duro, pero la profesionalidad te debe llevar por ese camino en el que debes alejarte un poco. No obstante, son crisis humanas y, lógicamente, te afectan.

Los atentados yihadistas de 2015 son otro ejemplo. Después de cierto tiempo el ciudadano europeo estaba acostumbrado a ver en los informativos ataques que ocurrían en Asia o África, pero que no le salpicaban, no le tocaban de cerca… Entonces todo cambió. Fueron atentados contra un modo de vida, como el acontecido en París. Más tarde, se extenderían a diversos puntos de Alemania, a Londres, a Manchester y, en el 2017, a Barcelona.

Y podría contarte infinidad de episodios parecidos: en Rusia, con la Guerra de Osetia y la inestabilidad que generó en la región, o aniversarios como el de la matanza en el colegio de Beslán, en el sur de la Federación Rusa, aún con aquellas botellas llenas de agua en el gimnasio recordando a los niños que tenían sed.

En una entrevista que concedió el año pasado, asegura que el periodismo se ha transformado. Muchos periodistas coinciden en que ha sido un cambio negativo. ¿Está de acuerdo o cree que también tiene su parte positiva?

Mira, en nuestro caso, estamos lamentablemente acostumbrados a quejarnos de nuestra profesión. Yo, cuando llegué a ella, a principios de los 90 (haciendo prácticas en Radio Bierzo y, luego, estudiando Periodismo en la Complutense), ya era una profesión en crisis. Y eso que acababan de estrenarse las televisiones privadas. Supuestamente, había empleo. 30 años después, seguimos con las mismas: con más quejas. Está claro que ha aumentado la precariedad. Y ahí están todos esos compañeros freelance que tantas veces se la juegan para que, luego, les regateen el precio de una crónica. La inmediatez a la que obligan los digitales y las redes sociales ha contribuido al malestar, a trabajar más por menos. También a la “multitarea”, que te impide, en ocasiones, dedicarte a lo que te tienes que dedicar, al contenido, al análisis… Pero tienes que enviar el urgente, dar la última hora, entrar en directo a contarlo de inmediato, etc. Sin embargo, también hemos ampliado las formas de contar una historia. Lo audiovisual se ha convertido en un campo de entrenamiento brutal que ofrece muchas posibilidades.

¿El año pasado? Con la pandemia supimos que éramos imprescindibles para contar el horror que estábamos pasando, para informar sobre qué es lo que había que hacer… Y llegó el teletrabajo, que de ninguna otra forma se hubiera llegado a instalar, al menos, de una forma tan rápida en tiempo récord; eso también nos ha permitido trabajar de otra manera, interconectarnos por otras vías, aunque por fuerza mayor, que hay caminos inexplorados que son posibles.

Yo soy de los que opinan que a todo hay que sacarle la parte buena, aunque –como te decía antes- todo lo que tenga que ver con la precariedad, hay que rechazarlo y denunciarlo.

En enero de 2020, Reino Unido abandonaba oficialmente la UE. Un año después, ha entrado en vigor el acuerdo comercial posBrexit. ¿Cómo afecta a la Unión?

Los 27 de la Unión Europea se sienten fuertes, capaces de subsistir sin Londres, que era una pieza clave del club europeo. Pero yo me quedo con las palabras que ha tenido recientemente Michel Barnier, el gran negociador europeo, que ha dicho que “el Brexit no es más que el fracaso de la política”. Es cierto, la política no fue capaz de evitar un divorcio que, sin duda, no podremos calibrar hasta bien pasado un tiempo y que parece que, en el corto plazo, está afectando más al otro lado del Canal de La Mancha. Veremos si de forma dramática. Los números de los cuatro primeros meses del año no son buenos para las arcas británicas.

Y hay que estar pendientes de Irlanda del Norte, con esa frontera imaginaria en el Mar de Irlanda que la sitúa dentro del Reino Unido, pero con un pie –el comercial- dentro del mercado europeo. Ya ha habido unas cuantas tensiones. Y los pescadores franceses, la burocracia aduanera… En fin, el Brexit no ha hecho más que empezar.

¿Qué papel tiene España dentro de la propia Unión Europea?

Cada uno de los 27 tiene su papel. Están los que activan el motor, los que actúan como versos sueltos, las diferencias entre el sur y el norte (especialmente, ahora, con la pandemia y todo ese sur dependiente del turismo), entre la Europa oriental y la más Occidental o las fronteras al sur de Europa, como es nuestro caso. A España, ahora, le viene una temporada aparentemente más próspera, de crecimiento muy por encima de la media gracias a los fondos de recuperación que, al igual que las vacunas, han sido un gran hito de las autoridades comunitarias.

¿Actuó bien España acogiendo al líder del Frente Polisario? ¿Supone este conflicto el fin de la buena relación entre España y Marruecos?

La diplomacia española habrá calibrado los riesgos de acoger a Brahim Ghali para tratarse de Covid. Desde luego, es un asunto que a día de hoy sigue molestando a Rabat y, de hecho, tras la crisis sufrida en la frontera de Ceuta, asegura que sigue “tomando nota”, así que puede pasar cualquier cosa. Lo que no puede ser, en mi opinión, es que esa u otra excusa sirva para abrir la frontera de manera indiscriminada y presionar al país vecino, jugando con la gente, poniendo incluso en riesgo la vida de sus propios ciudadanos.

Ni es la primera crisis con Marruecos ni va a ser la última; confío en que Bruselas sepa tener un papel más activo y definitivo porque no deja de ser una de las fronteras exteriores de la UE. Es decir, responsabilidad de todos, no solo de España.

Usted trabajó como corresponsal en Buenos Aires y Moscú. ¿Cómo es la vida del periodista en Argentina y Rusia? ¿Se sufre algún tipo de presión?

En ciertos países donde el ejercicio de la profesión periodística es, digamos, complicada, no se traduce literalmente con la misma dificultad para los informadores extranjeros. Es el caso de Rusia. Allí, donde quienes verdaderamente tienen presión son los periodistas locales porque son los que le cuentan las cosas que pasan a la población, a la que vota, a la que apoya a uno u otro político, etc.

Diferente es la situación en Argentina. Somos naciones hermanas, nos une la historia, los lazos, el idioma, parte de la cultura… Eso no quiere decir que el entendimiento sea total porque somos distintos, pero trabajar allí fue relativamente fácil, aunque el acceso a ciertas personalidades es más trabajoso y, bueno, todo lo que tiene que ver con la burocracia, es para armarte de paciencia, pero a la hora de trabajar, bien, porque se te abren muchas puertas. La expropiación de YPF a Repsol con el gobierno Kirchnerista de Cristina Fernández pudo ser uno de los episodios repletos de mayor dificultad, que tuve en ocasiones contadas.

Antes de que se despida, háblenos de Ponferrada. En sus redes sociales se pueden ver multitud de fotos de su tierra. Tras vivir en el extranjero, ¿podría usted corroborar el dicho ‘’como en casa en ningún sitio’’?

Como periodista, ser corresponsal es una experiencia única. Viajar, y más si te dedicas al periodismo, es brutal. Vives muchas experiencias, situaciones increíbles, conoces muchostipos de gente, y gente que merece la pena. En resumen, interactúas con diferentes pueblos, culturas y religiones, y eso te hace te obliga a abrir la mente, te hace ser –creo- mejor persona. Pese a esto que te comento, la facilidad que supone trabajar en tu país no es comparable.

Yo siempre tengo muy presentes mis raíces porque, en Ponferrada, tengo a mis padres. Cuando hace unos años tuve la oportunidad de ser el mantenedor de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo, algo que me hizo especial ilusión, ya lo dije: ser berciano es algo que te llevas en la mochila. Siempre.